アバタークリニックオンボーディングジェネレーターでシームレスなオンボーディングを実現

強力なテキストからビデオへの変換でオンボーディングを簡素化。どんなスクリプトも魅力的なプレゼンテーションに変え、パーソナライズされた効率的なトレーニングを提供します。

HRマネージャーやトレーニング＆開発リーダーを対象とした45秒の指導ビデオを想像してください。フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが新入社員をバーチャルオフィスツアーに案内します。ビジュアルスタイルは清潔で魅力的であり、落ち着いた安心感のあるナレーションが生成され、「AIアバターによるオンボーディング」が企業のトレーニングプロセスを効率化する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターや中小企業のオーナーを対象とした30秒のエネルギッシュなマーケティングビデオを作成してください。ダイナミックなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、「AIアバター生成器」を使った「マーケティングビデオ」の作成の容易さを強調します。このクリップは、スクリプトからの「テキストからビデオ」入力を使用して、さまざまなアバタースタイルを迅速に生成する複数のクイックカットを特徴とし、オンラインでの注目を集めるのに最適です。
サンプルプロンプト2
カスタマーサービスマネージャーやコンテンツクリエイター向けの60秒の情報ビデオを開発してください。温かく共感的なデジタルペルソナが一般的なFAQや製品機能を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で信頼性があり、親しみやすく、シーン間のスムーズなトランジションと、アクセシビリティを向上させるために目立つ字幕/キャプションが表示されます。このパーソナライズされたコンテンツは直接的で役立つと感じられ、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して重要なポイントを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
グローバルコミュニケーションチームや国際企業向けの20秒のスリークな説明ビデオをデザインしてください。「AIビデオ作成プラットフォーム」の力を示し、多言語サポートでコンテンツを制作します。ビジュアルスタイルはモダンでグローバルであり、さまざまな言語を話す多様なAIアバターを特徴とし、オーディオはクリアで直接的です。ビデオは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行い、グローバルコミュニケーションの取り組みでのスピードとリーチを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタークリニックオンボーディングジェネレーターの仕組み

パーソナライズされたAIアバター駆動のビデオでオンボーディングプロセスを効率化し、初日から新しいチームメンバーを引き付けます。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
ブランドを完璧に表現する多様なAIアバターのライブラリから選択し、魅力的な歓迎を始めましょう。
2
Step 2
オンボーディングスクリプトを貼り付ける
オンボーディング用のテキストやスクリプトを入力します。プラットフォームが自動的にコンテンツを自然な音声に変換し、選択したAIアバターが表現できるようにします。
3
Step 3
ブランドコントロールを適用する
会社のロゴ、色、カスタムフォントを統合して、オンボーディングビデオが常にブランドアイデンティティを反映するようにし、すべての歓迎を独自のものにします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
AI駆動のオンボーディングビデオを最終化し、希望のアスペクト比を選択して高解像度でエクスポートし、好みのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIオンボーディング体験

ダイナミックなAIアバタービデオでエンゲージメントを高め、知識の保持を向上させ、新入社員が効果的にトレーニングされるようにします。

よくある質問

HeyGenはAIアバターでどのようにクリエイティブコンテンツ戦略を強化できますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを使用して魅力的なビデオを生成することで、クリエイティブコンテンツを向上させます。カスタマイズ可能なアバターを活用して、ブランドの独自の声とビジュアルアイデンティティを維持しながら、魅力的なマーケティングビデオやパーソナライズされたコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenのAIアバターを企業のトレーニングとオンボーディングに使用する利点は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、一貫性のある魅力的なビデオコンテンツを提供することで、企業のトレーニングとオンボーディングプロセスを効率化します。このアプローチは学習者の保持率を向上させ、組織全体で標準化された効率的なAIアバターによるオンボーディング体験を保証します。

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームはどのようにビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームは、テキストスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換することで、ビデオ制作を大幅に簡素化します。高度なテキストからビデオへの技術を使用して、高品質のコンテンツを効率的に生成し、時間とリソースを節約できます。

HeyGenのAIアバターは多言語ビデオコンテンツをサポートできますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとナレーション生成機能を備えており、多言語コンテンツの作成をサポートします。これにより、さまざまな言語でビデオを簡単に制作し、多様なオーディエンスに向けてグローバルにリーチを拡大できます。