アバター教室指導メーカー：魅力的なAIレッスンを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、教材をインタラクティブなコンテンツに変換し、学習者のエンゲージメントを最大化します。

教師がアバター教室指導メーカーを使用して、より魅力的な教育コンテンツを作成する方法を発見してください。この45秒のビデオは、K-12の教師や高等教育の講師を対象としており、明るく励みになるビジュアルと、明確で親しみやすいナレーションを組み合わせ、複雑なトピックを説明するさまざまなAIアバターを紹介します。目標は、教師がどれほど簡単に教材を生き生きとさせ、学生の興味を引きつけることができるかを示すことです。

サンプルプロンプト1
インタラクティブなコンテンツでダイナミックなeラーニングコースを作成し、これまでにない方法で学生を引きつけましょう。教育コンテンツのクリエイターやeラーニング開発者は、この30秒のビデオを通じて、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、視覚的に刺激的な学習環境を作り出し、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションで学習者のエンゲージメントを向上させる方法を実証します。
サンプルプロンプト2
バーチャルインストラクターを活用して、パーソナライズされたビデオを大規模に提供することで、デジタル学習体験を効率化しましょう。この60秒のプロフェッショナルなビデオは、学校の管理者やカリキュラムデザイナーを対象としており、クリーンな美学と画面上のテキストハイライトを採用し、落ち着いた権威ある声でナレーションを行い、スクリプトからのテキストをビデオに直接生成する効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
すべての学生にとって包括的でアクセスしやすいコンテンツを作成することで、教材の提供方法を革新しましょう。企業トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに設計されたこの50秒のビデオは、モダンで情報豊かなスタイルをアニメーション要素と中立で明確な声で紹介し、AIアバターを使用してeラーニングに字幕/キャプションを追加し、多様な学習者をサポートする方法の簡単さを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバター教室指導メーカーの使い方

AIアバターを使用して教育コンテンツを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、学習者のエンゲージメントを高め、パーソナライズされたデジタル学習体験を提供します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択するか、カスタマイズしてバーチャルインストラクターを表現し、eラーニングコースのトーンを設定し、コンテンツをより親しみやすくします。
2
Step 2
教材スクリプトを貼り付け
レッスンのテキストを入力すると、プラットフォームのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、選択したアバターのためにプロフェッショナルなナレーションを自動生成し、教材を音声化します。
3
Step 3
学習コンテンツを強化
多様なテンプレートとシーンを活用して、ビジュアル、バックグラウンドミュージック、関連するグラフィックを追加し、教材ビデオをよりダイナミックでインタラクティブなものにします。
4
Step 4
魅力的なレッスンをエクスポート
ビデオのタイミングを正確に調整し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで学生向けの高品質で魅力的なデジタル学習体験をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教材をアニメーション化

抽象的な概念や科目を生き生きとした記憶に残るAI主導のビデオストーリーテリングに変え、複雑な教材を学生にとって魅力的なものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてeラーニングコースと学習者のエンゲージメントを向上させることができますか？

HeyGenは、AIアバターとバーチャルインストラクターを使用して、教育者がダイナミックなeラーニングコースを作成することを可能にします。この技術は、学生に合わせたパーソナライズされたビデオとインタラクティブなコンテンツを提供することで、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenは教師にとって効果的なアバター教室指導メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、教師がスクリプトから迅速にAIビデオを生成できる強力なアバター教室指導メーカーとして機能します。これにより、教材をプロフェッショナルで魅力的なものにカスタマイズし、すべての学生にとって効果的な指導を実現します。

HeyGenを使用して教育コンテンツのAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターの外観をカスタマイズし、ブランドコントロールを統合するための強力な機能を提供します。これにより、デジタル学習体験がすべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはどのようにして魅力的な教材の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをリアルなナレーションとAIアバターを使用したビデオに変換することで、魅力的な教材の開発を簡素化します。このAIビデオジェネレーターは、教育者にとって貴重なeラーニングオーサリングツールとして、コンテンツ作成を効率化します。