アバター教室指導生成ツール: 魅力的なレッスンを作成
インストラクショナルデザイナーが高度なAIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオを瞬時に作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インストラクショナルデザイナーやeラーニングコンテンツクリエイター向けに、バーチャルチューターの豊富なカスタマイズオプションを示す45秒のプロモーションビデオを作成します。このビデオは、モダンで親しみやすいビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を強調し、パーソナライゼーションをアピールします。
K-12の教師や補助学習プラットフォーム向けに、迅速に教育コンテンツを制作する方法を紹介する30秒のダイナミックなチュートリアルを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く、励みになるもので、明確なナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を強調し、教育用資料の効率的な生成を強調します。
教育機関や人事部門向けに、アバター教室指導生成ツールを効果的に宣伝する洗練された60秒の広告を想像します。ビジュアルとオーディオスタイルは、希望に満ちたプロフェッショナルなもので、インスパイアリングなサウンドトラックで補完されます。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して、プラットフォームの強力なビデオ生成能力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツとトレーニングビデオをどのように改善できますか？
HeyGenは高度なAIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオや教育コンテンツを作成することができます。これにより、インストラクショナルデザイナーはプロフェッショナルなビデオレッスンを迅速に生成し、バーチャルチューターを活用して学習体験を向上させます。
HeyGenのAIアバタービデオ生成のアプローチはどのようなものですか？
HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、AIアバタービデオ生成を簡素化します。自然な顔のアニメーションと統合されたテキスト読み上げ機能を備えたリアルなAIアバターを簡単に作成でき、ビデオ制作を効率化します。
HeyGenはAIアバターとビデオのカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはAIアバターとビデオプロジェクトのための豊富なカスタマイズオプションを提供しています。ロゴや色などのブランディングコントロールを実装し、字幕やボイスオーバー生成を簡単に追加して、コンテンツが特定のニーズに合致するようにします。
HeyGenのビデオアバターはどのような目的で利用できますか？
HeyGenの多用途なビデオアバターは、マーケティングキャンペーンやソーシャルメディアコンテンツなど、幅広い用途に最適です。テンプレートやシーン、アスペクト比のリサイズを活用して、多様なプラットフォーム向けにインパクトのあるビデオを生成できます。