アバター教室指導生成ツール: 魅力的なレッスンを作成

インストラクショナルデザイナーが高度なAIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオを瞬時に作成できるようにします。

教育者や企業トレーナーを対象にしたプロフェッショナルな60秒のビデオを制作し、AIアバター生成ツールが魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、権威あるが親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ制作を紹介します。

サンプルプロンプト1
インストラクショナルデザイナーやeラーニングコンテンツクリエイター向けに、バーチャルチューターの豊富なカスタマイズオプションを示す45秒のプロモーションビデオを作成します。このビデオは、モダンで親しみやすいビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を強調し、パーソナライゼーションをアピールします。
サンプルプロンプト2
K-12の教師や補助学習プラットフォーム向けに、迅速に教育コンテンツを制作する方法を紹介する30秒のダイナミックなチュートリアルを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く、励みになるもので、明確なナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を強調し、教育用資料の効率的な生成を強調します。
サンプルプロンプト3
教育機関や人事部門向けに、アバター教室指導生成ツールを効果的に宣伝する洗練された60秒の広告を想像します。ビジュアルとオーディオスタイルは、希望に満ちたプロフェッショナルなもので、インスパイアリングなサウンドトラックで補完されます。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して、プラットフォームの強力なビデオ生成能力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター教室指導生成ツールの使い方

高度なAIアバターと直感的なツールを使用して、教室向けの魅力的でパーソナライズされた指導ビデオを簡単に作成し、学習体験を変革します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリから選択し、あなたの指導コンテンツを表現する魅力的で親しみやすいプレゼンターを確保します。
2
Step 2
レッスンコンテンツを追加
指導スクリプトを入力します。プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ機能が自然な音声のナレーションを生成し、レッスンを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
背景、テキスト、音楽を活用してビデオを強化し、レッスンのテーマに合わせてカスタマイズオプションを活用し、学生を引き付けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化したら、高品質の指導ビデオを希望のアスペクト比でエクスポートします。魅力的なレッスンを教室に直接共有し、即座に影響を与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを明確化

複雑な主題を簡単に理解できるビデオレッスンに変換し、すべての学生にとって高度なトピックをアクセスしやすく魅力的にします。

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツとトレーニングビデオをどのように改善できますか？

HeyGenは高度なAIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオや教育コンテンツを作成することができます。これにより、インストラクショナルデザイナーはプロフェッショナルなビデオレッスンを迅速に生成し、バーチャルチューターを活用して学習体験を向上させます。

HeyGenのAIアバタービデオ生成のアプローチはどのようなものですか？

HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、AIアバタービデオ生成を簡素化します。自然な顔のアニメーションと統合されたテキスト読み上げ機能を備えたリアルなAIアバターを簡単に作成でき、ビデオ制作を効率化します。

HeyGenはAIアバターとビデオのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはAIアバターとビデオプロジェクトのための豊富なカスタマイズオプションを提供しています。ロゴや色などのブランディングコントロールを実装し、字幕やボイスオーバー生成を簡単に追加して、コンテンツが特定のニーズに合致するようにします。

HeyGenのビデオアバターはどのような目的で利用できますか？

HeyGenの多用途なビデオアバターは、マーケティングキャンペーンやソーシャルメディアコンテンツなど、幅広い用途に最適です。テンプレートやシーン、アスペクト比のリサイズを活用して、多様なプラットフォーム向けにインパクトのあるビデオを生成できます。