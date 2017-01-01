小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象にした45秒の魅力的なマーケティングビデオを作成し、カスタムAIアバターがどのようにしてすべてのデジタルプラットフォームでブランドの一貫性を簡単に維持できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、鮮やかなブランドカラーを使用し、HeyGenによって生成された権威あるが親しみやすいナレーションを補完します。カスタムAIアバターのシームレスな統合を強調し、一貫したメッセージングを提供します。

ビデオを生成