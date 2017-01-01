AIアバターで魅力的なビデオを作成
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門や企業トレーナーを対象にした60秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを開発し、新入社員のオンボーディングや国際チーム間での複雑なポリシー変更の説明を目的としています。画面上のテキストで重要なポイントを強調し、HeyGenの多言語ビデオと字幕/キャプション機能を活用して、グローバルな理解を確保します。話すAIアバターがさまざまな言語で重要な情報を伝える方法を強調します。
コンテンツクリエイターや教育者向けの30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、AIアバター生成ツールを使用したビデオコンテンツの迅速な作成を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に刺激的で、多様なシーン間のクイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、簡潔なテキストからビデオへのスクリプトによって駆動されます。事前に構築されたテンプレートがさまざまなプラットフォーム向けのクリエイティブなビデオコンテンツの作成をどのように加速するかを示します。
製品マネージャーや技術愛好家を対象にした50秒の革新的な説明ビデオを作成し、リアルなAIアバターを使用して新しいソフトウェア機能を紹介します。ビデオはモダンでハイテクなビジュアルデザインを採用し、洗練されたアニメーションと自信に満ちた情報提供の声を使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して最適なプラットフォーム表示を実現します。製品ショーケースのための洗練されたビデオアバターを作成する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタムAIアバターの作成を可能にしますか？
HeyGenの強力なAIアバター生成ツールは、ユーザーがブランドを完璧に表現するリアルなカスタムAIアバターを作成することを可能にします。自分自身の姿を生き生きとさせることも、多様なライブラリから選択することもできます。
HeyGenのAIビデオツールでビデオを迅速に生成できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なテキストからビデオへのエディター、事前に構築されたテンプレート、ドラッグアンドドロップ機能を備えており、高品質なマーケティングビデオやトレーニングセッションを迅速に制作することができます。
HeyGenの話すAIアバターはどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenの話すAIアバターは、自然なリップシンク技術を備えており、多言語ビデオをサポートしているため、メッセージをグローバルなオーディエンスに届けることができます。音声クローン技術は、ビデオコンテンツのパーソナライズをさらに向上させます。
HeyGenのAIアバターはどのような目的で使用できますか？
HeyGenの多用途なAIアバターは、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊かなトレーニングセッション、すべてのコミュニケーションでのブランドの一貫性の維持など、さまざまな用途に最適です。多様なニーズに応じた効果的なビデオコンテンツの作成を可能にします。