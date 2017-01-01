アバターチェンジマネジメントジェネレーター: AIビデオを迅速に作成
AIアバターをトレーニングやマーケティングコンテンツにシームレスに統合。使いやすいプラットフォームでビデオ作成を拡大。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、AIビデオジェネレーターの力を活用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作する30秒のプロモーションクリップを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで現代的であり、ダイナミックなトランジションとアップビートなサウンドトラックを備えています。このビデオは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、カスタムAIアバターで魅力的なストーリーを迅速に生成することができます。
企業トレーナーや教育者向けに、60秒の説明ビデオを開発し、リアルなAIアバターがオンライン学習を革新し、複雑なトピックをよりアクセスしやすくする方法を示します。暖かく招待的なビジュアルスタイルと明確で明瞭なナレーションを使用します。このビデオは、すべての学習者に対してアクセシビリティと理解を確保するために、HeyGenを使用して「字幕/キャプション」を追加する簡単さを強調します。
ビデオ作成に不慣れな中小企業のオーナーや起業家向けに、AIビデオジェネレーターを使用して高品質のコンテンツを生成するのがいかに簡単かを示す40秒の簡潔なチュートリアルを作成してください。ビジュアルアプローチはシンプルでわかりやすく、親しみやすく励ましのナレーションが付いています。デモンストレーションでは、HeyGenの便利な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、外部のアセットを必要とせずにビデオを迅速に強化することができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツ用のAIアバターを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバタージェネレーターで、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。洗練されたAIを活用して、スクリプトからリアルなアバターを作成し、プロフェッショナルなビデオ作成を手軽かつ効率的にします。
HeyGenでブランド用のAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではカスタムAIアバターを作成して、ブランドを完璧に表現することができます。包括的な編集ツールとブランディングコントロールを使用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持し、コンテンツ作成を効率的に拡大できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのような目的で使用できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは非常に多用途で、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富なトレーニング資料、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツ、効果的なカスタマーサポートチュートリアルの作成に最適です。多様なコミュニケーションニーズに対応するビデオ制作を効率化します。
HeyGenは複数の言語でビデオを作成するのに使いやすいプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは使いやすいプラットフォームとして設計されており、編集経験がなくても高品質のビデオを作成できます。複数の言語をサポートし、テキストから音声への変換や音声クローン機能を提供して、グローバルなリーチを実現します。