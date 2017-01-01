リーダーシップビデオのためのアバターCEOメッセージメーカー
リアルなAIアバターを使用して、強力でパーソナライズされたCEOメッセージを瞬時に届け、オーディエンスを引きつけます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品の発売を紹介する30秒のマーケティングキャンペーンビデオを開発してください。このビデオは、カスタムAIアバターをスポークスパーソンとして活用し、情報を魅力的で現代的なビジュアルスタイルで提示し、ダイナミックな製品オーバーレイと詳細なスクリプトから生成された活気あるAIの声を使用します。
ステークホルダーと投資家向けに、四半期の業績概要を提供する60秒のアップデートを制作してください。このパーソナライズされたCEOメッセージビデオは、クリーングラフィックスと安心感のあるAIの声で権威と洗練を醸し出し、正確な字幕を通じてアクセシビリティと明確さを確保し、一貫したブランド管理を維持します。
新入社員向けに、会社の文化と初期のステップを紹介する20秒のオンボーディングトレーニングビデオをデザインしてください。このビデオは、フレンドリーで明確かつ簡潔であり、ステップバイステップのビジュアルと励ましのAIの声を特徴とし、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して事前にデザインされたテンプレートとシーンで簡単に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのためのパーソナライズされた魅力的なビデオメッセージを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、パーソナライズされたCEOメッセージビデオやその他の魅力的なビデオメッセージを簡単に生成する力を提供します。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すれば、AIアバターとブランド管理を活用して、マーケティングキャンペーンがオーディエンスに強く響くようにすることができます。
HeyGenは私のブランドを反映するカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはブランドの独自のアイデンティティに合わせたカスタムAIアバターを作成することができます。この機能により、リーダーシップからのメッセージを含むビデオコンテンツが、すべての社内コミュニケーションおよび外部アウトリーチで一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持することができます。
HeyGenが多様なコンテンツニーズに対して効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターであり、シンプルなスクリプトからエンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。テキストからビデオへの変換、AIの声、多言語サポートなどの強力な機能により、マーケティングキャンペーンからトレーニングビデオまで、さまざまな用途に最適です。
HeyGenは高品質なトレーニングビデオコンテンツを制作するためのソリューションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオコンテンツを効率的に作成するための優れたツールです。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、AIの声を追加し、字幕を含めることで、チームにとって明確で魅力的な学習体験を確保します。