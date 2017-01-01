アバターCEOメッセージジェネレーター：インパクトのあるビデオを作成

リアルなAIアバターを活用して、パーソナライズされたビデオメッセージを簡単に届け、魅力的な企業コミュニケーションを実現します。

見込みのあるB2Bクライアントを対象にした45秒のパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、カスタムAIアバターをフィーチャーします。ビデオはプロフェッショナルでフレンドリーなビジュアルスタイルを持ち、明確で明瞭なナレーションを伴い、HeyGenのAIアバターを使った直接的でインパクトのあるコミュニケーションを紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にしたソーシャルメディアコンテンツ用の30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、話すAIアバターがどのようにブランドを強化できるかを示します。この魅力的なビデオには、モダンなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して生成された明確な字幕が必要で、広範なアクセスとインパクトを確保します。
サンプルプロンプト2
社内のステークホルダーや会社の従業員に向けた新しい企業ビジョンを伝えるための60秒のインスパイアリングなアバターCEOメッセージを制作します。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して権威あるブランド化されたビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のあるトーンで、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト3
業界の洞察を共有するための40秒の洗練されたプロフェッショナルなビデオを作成し、デジタルクローンをフィーチャーします。ビジュアルスタイルは高級でスタジオのようなもので、自然な声の演技とHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルでプレゼンテーションを高めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターCEOメッセージジェネレーターの使い方

カスタムAIアバターを使って、インパクトのあるパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成し、企業コミュニケーションを変革します。

1
Step 1
メッセージスクリプトを作成
CEOのメッセージをスクリプトエディタに貼り付けるか入力します。この最初のステップが、プロフェッショナルでパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に生成するための基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択するか、CEOのイメージを正確に反映するカスタムAIアバターを簡単に作成します。これにより、メッセージのための本物のデジタル表現が確保されます。
3
Step 3
ブランディングと機能を適用
会社のロゴやブランドカラーを含む重要なブランディング要素を統合します。このステップにより、ビデオ内での視覚的一貫性が確保され、企業のアイデンティティが強化されます。
4
Step 4
CEOメッセージをエクスポート
最終的なプロフェッショナルビデオメッセージを生成し、ダウンロードします。さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、広範なオーディエンスリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

.

CEOアバターをフィーチャーした魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成し、アップデートを伝え、外部のステークホルダーとつながります。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたビデオメッセージ用のカスタムAIアバターを作成できるのですか？

HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターを生成し、それをパーソナライズされたビデオメッセージに簡単に展開できるようにします。この機能により、企業がアバターCEOメッセージジェネレーターコンテンツを作成する方法が変わり、すべてのアウトリーチがユニークになります。

HeyGenのテキストからビデオへの技術とは何ですか？また、それはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なプロフェッショナルビデオコンテンツに変換します。これには、リアルな話すAIアバタープレゼンテーションの生成が含まれ、ワークフローを大幅に効率化します。

HeyGenは多様なマーケティングビデオコンテンツを作成し、ブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは多様なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツの作成をサポートし、統合されたブランディング要素を提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートやアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームでブランドの一貫性を確保できます。

HeyGenは字幕や多言語コンテンツの機能をサポートして、より広いオーディエンスにリーチできますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕/キャプションと多言語コンテンツ生成の強力なサポートを含んでいます。これにより、トレーニングビデオや企業コミュニケーションが効果的かつ包括的にグローバルなオーディエンスに届きます。