アバタービジネスビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成

リアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーケティングおよびトレーニングビデオを瞬時に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに設計された45秒のトレーニングビデオを作成してください。企業トレーナーを対象に、スクリプトからのテキストを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を紹介し、落ち着いた情報提供スタイルの音声と字幕/キャプションで強化された明確でサポート的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
営業チームとコンテンツクリエイター向けに、60秒のダイナミックなセールスピッチビデオを開発してください。AIアバター（おそらく「自分をクローン化」バリアント）が自信を持って製品を紹介し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された説得力のあるビジュアルスタイルと強力で権威ある声を使用します。
サンプルプロンプト3
忙しい起業家に最適な15秒のソーシャルメディアクリップを作成してください。メディアライブラリ/ストックサポートからいくつかのグラフィックをすばやく目を引くアップデートに変換し、フレンドリーなAIボイスを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されたエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタービジネスビデオメーカーの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルなビジネスビデオをわずか4つの簡単なステップで作成し、コンテンツ制作を効率化します。

1
Step 1
AIアバターを選択
ビジネスビデオでブランドやメッセージを表現するために、多様なリアルなAIアバターライブラリから選択し、AIアバター機能を活用します。
2
Step 2
ビデオスクリプトを書く
テキストを入力すると、当社の先進的なAIが選択したアバターのために自然な音声に自動変換します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ブランドのロゴや色を組み込み、豊富なメディアライブラリから選択してコンテンツに合わせてビデオをパーソナライズし、ブランディングコントロールを使用します。
4
Step 4
ビジネスビデオを生成
プロジェクトを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、あらゆるプラットフォーム向けに高品質のAIアバタービデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なカスタマーサクセスビデオショーケース

AIアバターを活用して、魅力的なビデオテスティモニアルやケーススタディを作成し、クライアントの成果を効果的に強調し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenを使用してカスタマイズされたAIアバタービデオを生成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、先進的なAIアバター生成機能を活用して、ユーザーが魅力的なAIアバタービデオを作成できるようにします。多様なAIアバターライブラリから選択するか、自分でデザインし、ブランドの美学に完璧にマッチするように衣装や背景をカスタマイズできます。

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、情報提供トレーニングビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアクリップなど、幅広いクリエイティブコンテンツを制作できます。写真をビデオに変換したり、カスタムグラフィックを組み込んでメッセージを強化することも可能です。

HeyGenは自分の声をクローン化してパーソナライズされたAIビデオを作成することができますか？

はい、HeyGenはAIボイスクローンを含む高度な機能を提供しており、自分の声を使用してパーソナライズされたAIビデオを作成できます。この機能により、さまざまなコンテンツニーズに対してデジタルで自分をクローン化し、真に本格的でプロフェッショナルなタッチを加えることができます。

HeyGenはビデオ作成のワークフローをどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なテキストベースのエディターと使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを備えており、ビデオ作成を効率化します。これらの機能により、すべてのコンテンツニーズに対して高品質のビデオを効率的に作成し、ワークフローを合理化することができます。