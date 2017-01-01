アバターの利点概要ジェネレーター：AIビデオの力を解き放つ

使いやすいAIアバターでスタジオ品質のマーケティングクリエイティブを生成し、コンテンツ制作を効率化します。

マーケティングプロフェッショナル向けに、AIアバター生成ツールがどのようにマーケティングクリエイティブを革新できるかを紹介する、45秒のダイナミックでアップビートなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナル、クリーングラフィックスとスムーズなトランジションを備え、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと明瞭なナレーションが付随します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な制作なしでデジタルペルソナを生き生きとさせる方法を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
独立したコンテンツクリエイターや教育者向けに、カスタムAIアバターの利点を強調する、60秒のフレンドリーで指導的なビデオを制作するべきです。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、ステップバイステップの感覚を持ち、温かく励ますようなナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックが特徴です。HeyGenのAIアバター機能を使用して、ユニークなデジタルペルソナを簡単に生成し展開する方法を示し、複雑なビデオ制作を誰にでも使いやすくします。
サンプルプロンプト2
HR部門や企業トレーナー向けに、スタジオ品質のトレーニング資料をデジタルペルソナで制作しながらコストを削減する方法を示す、30秒のスリークでコーポレートなビデオをデザインするべきです。ビジュアルスタイルはミニマリストでありながらインパクトがあり、プロフェッショナルなアニメーションと権威あるナレーション、控えめなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成の効率性を強調し、トレーニングスクリプトを魅力的なプレゼンテーションに簡単に変換します。
サンプルプロンプト3
営業チームや国際ビジネスは、セールスイネーブルメントと多様なオーディエンスへのリーチのためのフルボディAIアバターの力を示す、50秒の魅力的でグローバルなビデオから利益を得るでしょう。ビジュアルスタイルは活気に満ち、包括的であり、さまざまなシナリオでのデジタルペルソナを紹介し、自信に満ちたナレーションとインスパイアリングな音楽がバックアップします。HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、多言語サポートでメッセージが世界中に響くことを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターの利点概要ジェネレーターの仕組み

強力なAIアバター、テキストからビデオへの変換、カスタマイズオプションを使用して、プロフェッショナルな結果を得るための魅力的なビデオ概要を簡単に作成します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
メッセージを伝え、利点を効果的にコミュニケートするために、多様な**AIアバター**から選択します。これにより、概要の生成が簡単になります。
2
Step 2
利点スクリプトを追加
利点を説明するテキストを単に貼り付けます。私たちの**スクリプトからビデオへの機能**がコンテンツを生き生きとさせ、強力な**コンテンツ制作**ツールとなります。
3
Step 3
ビデオシーンをカスタマイズ
**テンプレートとシーン**、バックグラウンドミュージック、ブランディング要素を使用して概要を強化し、**デジタルペルソナ**を効果的に紹介します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な**AIビデオジェネレーター**をレンダリングし、希望のアスペクト比でエクスポートします。アバターの利点の魅力的な概要がプラットフォーム全体で共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIアバターを使用して魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作

デジタルペルソナを使用して魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成し、オンラインプレゼンスを高め、メッセージを効果的に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイターがユニークなマーケティングクリエイティブを制作するのを支援しますか？

HeyGenは、洗練されたAIアバター生成ツールを活用して、テキストをダイナミックでスタジオ品質のビデオコンテンツに変換することで、魅力的なマーケティングクリエイティブを制作するのに優れています。この機能により、ユニークなデジタルペルソナの迅速な開発が可能となり、コンテンツ制作のワークフローが大幅に向上します。

HeyGenを使用してブランド用のカスタムAIアバターを開発できますか？

はい、HeyGenはブランドのアイデンティティとメッセージを完璧に反映するユニークなカスタムAIアバターを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供しています。これらのパーソナライズされたデジタルペルソナは、ビデオコンテンツが際立ち、プロフェッショナルな外観を持つことを保証します。

HeyGenはコンテンツ制作を効率化するためにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接AIアバターを使用した魅力的なビデオに変換する直感的なAIビデオジェネレーターを通じて、コンテンツ制作を効率化するための大きな利点を提供します。このテキストからビデオへのエディター機能は、制作時間とリソースを大幅に削減し、高品質なコンテンツを効率的に生成するための使いやすいソリューションを提供します。

HeyGenはAI生成ビデオのスタジオ品質を保証しますか？

もちろんです。HeyGenは常にスタジオ品質のAIビデオを提供するよう設計されており、すべてのコンテンツがプロフェッショナルな放送基準を満たすことを保証します。プラットフォームの高度なAIアバターと包括的なビデオ生成ツールは、すべてのニーズに対して洗練された高解像度の結果を生み出します。