アバターアプリチュートリアルメーカー: 驚くべきハウツービデオを作成
カスタムバーチャルキャラクターとHeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的なアプリウォークスルーを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした、プロフェッショナルでありながら親しみやすい45秒のウォークスルー動画を想像してください。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を示し、バーチャルキャラクターの簡単な「カスタマイズ」を可能にします。ビジュアルとオーディオスタイルは暖かい色調、穏やかな背景音楽、滑らかな合成音声を特徴とし、プロセスを親しみやすく感じさせます。
マーケティングチームが革新的な方法で製品を紹介するための、モダンで洗練された60秒の製品説明動画を開発します。HeyGenを「アバターアプリメーカー」として利用し、ダイナミックなトランジションとHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能によるプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。明瞭な音声が、複雑な「製品説明」をいかに簡単に実現できるかを強調します。
学習をよりインタラクティブにしたい教育者向けに設計された、30秒の魅力的で教育的な動画を制作します。このプロンプトは、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」機能に焦点を当て、フレンドリーな「アバター」が自動「字幕/キャプション」と共にコンテンツを提供します。ビジュアルスタイルは明確でアクセスしやすく、陽気な合成音声が多様な学習者の理解を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターのクリエイティブなカスタマイズをどのように可能にしますか？
HeyGenは、AIアバターの多様なスタイルやブランディングコントロールを提供することで、ユーザーが魅力的でパーソナライズされたビデオを作成できるようにします。独自のカスタムバーチャルキャラクターをデザインし、アバターを使ったエンターテインメントにおいてブランドやメッセージを完璧に表現できます。
HeyGenはスクリプトからAIビデオを効率的に生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、書かれたスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと合成音声を使用してコンテンツ作成プロセスを効率化します。このテキスト-to-ビデオ機能により、高品質な素材の迅速な制作が可能です。
HeyGenは製品説明に最適なAIアバターアプリメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ダイナミックな製品説明やアプリウォークスルーを簡単に作成するためのツールを提供します。メディアを統合し、ボイスオーバーを生成し、自動字幕を追加して、メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenはさまざまなアスペクト比でのビデオ出力をサポートしていますか？
はい、HeyGenは複数のアスペクト比でのビデオのエクスポートをサポートしており、さまざまなプラットフォームやデバイスに最適化されたコンテンツを提供します。この柔軟性により、AIアバタービデオのシームレスな共有と広範なリーチが可能になります。