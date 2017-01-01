意欲的なコンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーをターゲットにした、30秒のダイナミックな動画を作成し、HeyGenのAIアバターフィーチャーを使用して魅力的なコンテンツを迅速に作成する様子を紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、アップビートな音楽と明確で熱意あるナレーションを伴い、「アバターを使ったエンターテインメント」がいかに簡単に制作できるかを強調します。

ビデオを生成