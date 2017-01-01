アバターアプリチュートリアルジェネレーターで魅力的なチュートリアルを作成

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、話すAIアバターを特徴とするダイナミックなビデオチュートリアルに簡単に変換します。

将HeyGenを活用して、ブランドのダイナミックなビデオスポークスパーソンとして機能するカスタムAIアバターを作成する方法を紹介する、45秒の魅力的なチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、鮮やかな色彩とスムーズなトランジションを使用し、AIアバターの直感的な力を強調する明るくクリアなナレーションを添えてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、魅力的な説明コンテンツを生成する効率性を示す、マーケティングチームや教育者向けの60秒の説得力のある説明ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、わかりやすい画面録画と落ち着いた情報豊かな音声ナレーションを用いて、スクリプトからのテキストをビデオにシームレスに変換する様子を強調してください。
サンプルプロンプト2
技術愛好家や革新的なスタートアップをターゲットにした、30秒の簡潔なプロモーション作品を作成し、高品質なAIビデオをリアルなアバターで迅速に作成する様子を示してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、メディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなアバターの表情やシーンを紹介し、エネルギッシュで技術的な音楽とクリアで注目を引くナレーションをバックにしてください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやフリーランスのクリエイター向けに、シンプルなテキストをユニークなUGCアバターで魅力的なメッセージに変える方法を示す、50秒のインスピレーションを与えるビデオをデザインしてください。現実の映像とAI要素を融合させたクリエイティブでユーザー生成のビジュアル美学を採用し、親しみやすい会話調の音声スタイルと明確な字幕/キャプションを添えて、テキストからビデオへのエディターのアクセスのしやすさを強調してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターアプリチュートリアルジェネレーターの仕組み

リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な指示を簡素化し、魅力的で情報豊かなアプリチュートリアルを簡単に作成します。

1
Step 1
AIアバターとテンプレートを選択
多様な「AIアバター」のライブラリから選択するか、自分のものをアップロードし、「プロフェッショナルにデザインされたテンプレート」を選んでチュートリアルの構成を始めます。
2
Step 2
チュートリアルスクリプトを貼り付け
「テキストからビデオへのエディター」にテキストを入力します。システムが自動的に「話すAIアバター」と同期し、明確でダイナミックな説明を行います。
3
Step 3
ビデオを洗練し強化
「字幕/キャプション」を追加してチュートリアルを最大限に明確にし、補助的なビジュアルや背景音楽を取り入れて学習体験を豊かにします。
4
Step 4
作成物を生成し共有
好みの「アスペクト比」で「AIビデオジェネレーター」チュートリアルをレンダリングし、プラットフォームや直接オーディエンスと「デザインをダウンロードまたは共有」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルメディアアプリチュートリアルを制作

ソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適な短く魅力的なAI駆動のビデオクリップとチュートリアルを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークなブランド表現のためのカスタムAIアバターを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、UGCアバターを含むカスタムAIアバターを作成し、ブランドのスタイルと声にぴったり合ったものにすることができます。自分自身の姿を生き生きとさせたり、真にパーソナライズされたコンテンツのためにユニークなキャラクターをデザインすることができます。

HeyGenがビジネス向けの強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルな話すAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを作成することを可能にする高度なAIビデオジェネレーターです。その直感的なインターフェースとテキストからビデオへのエディターにより、プロフェッショナルな品質のビデオを迅速に制作することが簡単になります。

HeyGenは迅速なビデオ制作のためのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを提供しており、簡単にビデオプロジェクトを開始することができます。これらのテンプレートはクリエイティブプロセスを簡素化し、洗練されたビデオを簡単に制作することができます。

HeyGenを使用して魅力的なAIアバターチュートリアルビデオを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは優れたアバターアプリチュートリアルジェネレーターであり、明確で簡潔な指導コンテンツを作成することができます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルで効果的なチュートリアルを制作してください。