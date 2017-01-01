アバター年次レビュー作成ツールを使用して、個人や小規模チームのリーダーが個人またはチームの成果を祝うための30秒の明るい年次レビュー動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、鮮やかなテキストオーバーレイとクイックカットを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で熱意あるナレーションと、アップビートでインスパイアリングな背景音楽トラックを組み合わせ、主要な成功を強調する魅力的な動画を確保します。

ビデオを生成