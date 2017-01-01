AIアバター：簡単な年次レビュー生成

インテリジェントなスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、従業員の成長のための構造化されたフィードバックを効率化します。

HRマネージャーを対象にした45秒のビデオを作成し、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを特徴とさせます。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、魅力的なパフォーマンスレビュー生成コンテンツの作成をどのように効率化するかを示し、AIアバターの力で一貫したメッセージを伝える様子を具体的に紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーとマネージャー向けに60秒のビジュアルガイドを開発し、温かく励ましのあるビジュアルスタイルとフレンドリーでサポート的なナレーションを採用します。HeyGenの「AIアバター」がどのように構造化されたフィードバックを効果的に提供し、パーソナライズされたビデオメッセージを通じて従業員の成長を促進するかを強調します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルとL&Dスペシャリストを対象にした30秒の指導ビデオを制作し、ダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルと画面上のテキスト、そして活気のあるプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenの「ナレーション生成」と「字幕/キャプション」機能が、建設的なフィードバックを提供し、明確な目標を設定するプロセスをどのように簡素化するかを紹介します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとHRイノベーター向けに50秒の説得力のある説明ビデオをデザインし、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを利用して迅速なコンテンツ作成を強調し、自信に満ちた説得力のあるナレーションを添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」が、AIパフォーマンスレビュー生成に関するクリエイティブなコンテンツを作成する力をユーザーに与え、洗練されたHRツールを利用可能にする様子を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター年次レビュー生成の仕組み

従来のパフォーマンスレビューを魅力的でパーソナライズされたビデオフィードバックに変換し、従業員の成長のために明確さと影響力を高めます。

1
Step 1
レビュー用スクリプトを作成
従業員のパフォーマンスレビューのテキストや主要なフィードバックポイントを入力することから始めます。当プラットフォームは、構造化されたフィードバックをダイナミックなスクリプトにシームレスに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してビデオ生成の準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
年次レビューを届けるために、多様なAIアバターから選択します。選んだAIアバターを当社のコレクションからプロフェッショナルなシーンと組み合わせ、建設的なフィードバックに最適なトーンを設定します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを生成
ナレーション生成機能を利用して、アバターに自然で明瞭な声を与えます。これにより、建設的なフィードバックが影響力とプロフェッショナリズムを持って届けられ、目標設定を支援します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、アバター主導のパフォーマンスレビュービデオを簡単にエクスポートします。従業員に直接共有し、より良い理解を促進し、継続的な従業員の成長をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なパフォーマンスデータを明確化

.

AIアバターを使用して、複雑なパフォーマンスデータと目標を簡素化し、年次レビューをより理解しやすく、従業員の成長に影響を与えるものにします。

background image

よくある質問

HeyGenのビデオ作成のコア機能は何ですか？

HeyGenは強力なAIアバターテクノロジーとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に生成できるようにし、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアル体験に変換します。

HeyGenでAIアバターとビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenはカスタムアバターの作成をサポートしており、デジタルプレゼンターをパーソナライズすることができます。さらに、テンプレートとシーンを利用して、特定のニーズやブランディングに合わせてビデオコンテンツを調整できます。

HeyGenはビデオ内でのプロフェッショナルなブランディングツールを提供していますか？

はい、HeyGenには包括的なブランディングコントロールが含まれており、会社のロゴやカラースキームをシームレスに統合し、AI生成ビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。

HeyGenが提供するビデオ制作の革新的な機能は何ですか？

HeyGenは革新的なナレーション生成機能を提供し、テキストを自然な音声に変換してビデオに使用します。これにより、高品質なAIアバターと組み合わせて、クリエイティブコンテンツの全体的な制作価値を向上させます。