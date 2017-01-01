AIアバター：簡単な年次レビュー生成
インテリジェントなスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、従業員の成長のための構造化されたフィードバックを効率化します。
チームリーダーとマネージャー向けに60秒のビジュアルガイドを開発し、温かく励ましのあるビジュアルスタイルとフレンドリーでサポート的なナレーションを採用します。HeyGenの「AIアバター」がどのように構造化されたフィードバックを効果的に提供し、パーソナライズされたビデオメッセージを通じて従業員の成長を促進するかを強調します。
HRプロフェッショナルとL&Dスペシャリストを対象にした30秒の指導ビデオを制作し、ダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルと画面上のテキスト、そして活気のあるプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenの「ナレーション生成」と「字幕/キャプション」機能が、建設的なフィードバックを提供し、明確な目標を設定するプロセスをどのように簡素化するかを紹介します。
小規模ビジネスオーナーとHRイノベーター向けに50秒の説得力のある説明ビデオをデザインし、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを利用して迅速なコンテンツ作成を強調し、自信に満ちた説得力のあるナレーションを添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」が、AIパフォーマンスレビュー生成に関するクリエイティブなコンテンツを作成する力をユーザーに与え、洗練されたHRツールを利用可能にする様子を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのビデオ作成のコア機能は何ですか？
HeyGenは強力なAIアバターテクノロジーとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に生成できるようにし、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアル体験に変換します。
HeyGenでAIアバターとビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenはカスタムアバターの作成をサポートしており、デジタルプレゼンターをパーソナライズすることができます。さらに、テンプレートとシーンを利用して、特定のニーズやブランディングに合わせてビデオコンテンツを調整できます。
HeyGenはビデオ内でのプロフェッショナルなブランディングツールを提供していますか？
はい、HeyGenには包括的なブランディングコントロールが含まれており、会社のロゴやカラースキームをシームレスに統合し、AI生成ビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenが提供するビデオ制作の革新的な機能は何ですか？
HeyGenは革新的なナレーション生成機能を提供し、テキストを自然な音声に変換してビデオに使用します。これにより、高品質なAIアバターと組み合わせて、クリエイティブコンテンツの全体的な制作価値を向上させます。