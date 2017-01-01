アバター発表ビデオメーカー：迅速に魅力的な更新を作成

インテリジェントなテキストからビデオへの生成を使用して、スクリプトを魅力的な発表に瞬時に変換します。

テクノロジー愛好者やアーリーアダプターをターゲットにした、活気ある45秒の製品発表ビデオを想像してください。このビデオは、洗練されたモダンなビジュアルスタイルと、アップビートでエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのAIアバターによって駆動されるリアルなアバタービデオを活用し、プレゼンテーションは魅力的で、ダイナミックなボイスオーバー生成が視聴者を始めから終わりまで引きつけます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全ての部署の従業員向けに、60秒の情報豊富な社内更新ビデオが必要です。このビデオは、クリーンな企業ビジュアルと権威ある明瞭なボイスオーバーを特徴としています。AIアバタービデオジェネレーターを通じて生成され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫した外観を保ち、字幕とキャプションを含めることで、コンテンツ作成に関わる全ての人に対してアクセス可能性と明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
若いデジタルネイティブなオーディエンス向けに、30秒のソーシャルメディアキャンペーンスポットを作成してください。ダイナミックでテンポの速いビジュアルとキャッチーでトレンドの音楽が必要です。スクリプトからテキストをビデオに変換して作成したカスタムアバターを使用してメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、リーチを最大化します。
サンプルプロンプト3
新しいオンラインサービスを説明するために、潜在的なクライアント向けに60秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。明確でステップバイステップのビジュアルと、親しみやすく情報豊富な声、軽快で励みになるバックグラウンドミュージックを特徴とするこの教育的な作品は、テキストからアバターへのビデオメーカーによって生成され、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルストーリーを豊かにし、AIアバターがサービスの利点を視聴者に案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター発表ビデオメーカーの使い方

リアルなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの生成を使用して、プロフェッショナルな発表ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
発表ビデオを作成
事前にデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択して、発表ビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
発表でブランドを表現するために、当社の多様なAIアバターライブラリから選択します。
3
Step 3
スクリプトを貼り付け
発表テキストを入力すると、AIアバタービデオジェネレーターがそれを話すアバタービデオに変換します。
4
Step 4
仕上げを施す
自動字幕/キャプションを追加して、発表ビデオのアクセシビリティを広げます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内更新およびトレーニングを提供

.

AIアバターを使用して、社内コミュニケーション、オンボーディング、トレーニング発表を強化し、エンゲージメントと情報保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使った魅力的な発表ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルな発表ビデオを作成する力をユーザーに提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI技術がダイナミックなコンテンツを生成し、ボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレートを備えたクリエイティブエンジンを提供します。

HeyGenでAIアバターをカスタマイズしたり、自分のブランド要素を使用することはできますか？

はい、HeyGenでは、独自のAIアバターをデザインしたり、写真をアップロードしてパーソナライズされたAIツインを作成するなど、幅広いカスタマイズが可能です。また、ブランドの特定の要素をブランディングコントロールを通じて統合し、一貫性のある高品質なコンテンツ作成を実現できます。

HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターを使用してどのようなダイナミックコンテンツを生成できますか？

HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターは、プロフェッショナルな発表や説明ビデオから、魅力的なトレーニングビデオやソーシャルメディアクリップまで、幅広いダイナミックコンテンツをサポートします。さまざまなニーズに応じてビデオ作成を拡大するクリエイティブエンジンとして機能します。

HeyGenは多言語ビデオ作成とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、多様な声のスタイルと高度なボイスオーバー生成を提供することで、多言語ビデオ作成を支援します。また、自動的に字幕とキャプションを生成し、パーソナライズされたビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。