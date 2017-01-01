インパクトのあるアバター発表ビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用して魅力的な発表を開始し、スクリプトをプロフェッショナルでスタジオ品質のビデオに変換します。

スタイリッシュなデジタルスポークスパーソンがHeyGenのAIアバターを使用して新機能やサービスを発表する、45秒のダイナミックな製品発表ビデオを制作してください。ターゲットオーディエンスはテクノロジーに精通した起業家やアーリーアダプターで、ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていてモダンでエネルギッシュであるべきです。スクリプトから生成された自信に満ちた熱意あるナレーションで補完されます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

カスタムAIアバターを使用して、心温まる30秒のパーソナライズされた挨拶ビデオをデザインし、ホリデーの挨拶や特別な発表を伝えます。このビデオは小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象としており、温かくフレンドリーで視覚的に祝祭的な美学を目指しています。HeyGenのテンプレートとシーン、多様なボイスオーバー生成を活用して簡単に実現できます。
複雑なトピックを明確にしたり、新しい教育モジュールを紹介するための60秒の説明ビデオを開発してください。魅力的なAIアバターを使用して、企業トレーナーやB2Bマーケティングの専門家を対象としています。ビデオはクリーンでプロフェッショナル、権威あるビジュアルスタイルを維持し、明確で明瞭な声で、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションで強化されています。
一連の概念的な画像を魅力的な物語に変える40秒のブランドストーリービデオを作成し、フォトからビデオへの機能を使用してユニークなブランドアイデンティティを紹介します。このビデオはブランドマネージャーやeコマースビジネスを対象としており、視覚的に印象的でブランドに一貫したスタイルを持ち、アップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊富なビジュアルコンテンツを提供し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター発表ビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとパーソナライズされたメッセージを使用して、魅力的でプロフェッショナルな発表ビデオを簡単に作成し、コミュニケーション戦略を変革します。

Step 1
AIアバターを選択
メッセージを伝えるための「AIアバター」を幅広く選択します。ブランドアイデンティティに合わせて外見をカスタマイズすることも可能です。
Step 2
スクリプトを入力
「テキストからビデオへのエディター」に発表スクリプトを貼り付けるか入力します。プラットフォームは自動的にテキストを話し言葉に変換します。
Step 3
ビデオをパーソナライズ
「事前構築されたテンプレート」を適用してビデオを強化します。ブランドのロゴ、色、背景メディアを簡単に追加してプロフェッショナルな仕上がりにします。
Step 4
発表ビデオを生成
発表ビデオを最終化して生成します。「スケーラブルなビデオ作成」を活用して、あらゆるプラットフォームやオーディエンスに対応する高品質のコンテンツを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的な発表コンテンツを開発

AIアバターを使用して教育的な発表ビデオを効率的に作成し、グローバルに学習者を情報提供し、関与させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIアバタービデオの創造性を高めることができますか？

HeyGenは、多様なリアルなAIアバターを使用して高品質のビデオを生成する力を提供します。自然な表情と表現力豊かな声を備えたアバターを使用して、スタジオ品質のビデオに新たな創造性と洗練をもたらします。

HeyGenでブランドのマーケティングビデオ用にカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenではカスタムAIアバターをデザインして利用することができ、ブランドの一貫したデジタルスポークスパーソンを確立するのに最適です。ブランドのビジュアルアイデンティティに完全に一致するように、ブランドの衣装でパーソナライズすることも可能です。

HeyGenはアバター発表ビデオの生成を簡素化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なアバター発表ビデオジェネレーターとして機能し、直感的なテキストからビデオへの編集と多くの事前構築されたテンプレートを提供します。この効率的なアプローチにより、スケーラブルなビデオ作成が簡素化され、プロフェッショナルなコンテンツが誰にでもアクセス可能になります。

HeyGenで利用可能なAIアバターの多様性はどの程度ですか？

HeyGenは、自然な表情を持つ1000以上のリアルなアバターのライブラリを含む非常に多様なAIアバターを提供しています。写真を話すAIアバターに変えることも可能です。この広範な選択肢により、あらゆるビデオプロジェクトに最適なデジタルスポークスパーソンを見つけることができます。