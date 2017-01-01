スタイリッシュなデジタルスポークスパーソンがHeyGenのAIアバターを使用して新機能やサービスを発表する、45秒のダイナミックな製品発表ビデオを制作してください。ターゲットオーディエンスはテクノロジーに精通した起業家やアーリーアダプターで、ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていてモダンでエネルギッシュであるべきです。スクリプトから生成された自信に満ちた熱意あるナレーションで補完されます。

ビデオを生成