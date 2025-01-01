アバター広告動画メーカー: AIアバターで広告を強化
HeyGenのリアルなAIアバターを使って魅力的な広告動画を作成し、マーケティングキャンペーンを簡単に強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率的なコンテンツソリューションを求めるマーケター向けに45秒のダイナミックなプロモーション動画を制作してください。ビジュアル的には、さまざまなAI広告のクイックカットモンタージュを提示し、多様なアプリケーションと業界を示し、エネルギッシュでインスパイアリングな音楽トラックに合わせます。この動画は、HeyGenがスクリプトから直接プロフェッショナルな動画コンテンツを生成する変革的な能力を強調し、キャンペーンの展開を大幅にスピードアップし、強力なAIビデオジェネレーターとして機能します。
コンテンツクリエイターと教育者を対象にした60秒の教育的な説明動画を開発してください。ビジュアルの美学は情報的で魅力的であり、多様なAIアクターが複雑な情報をわかりやすく伝え、明確で明瞭なナレーションとサポート的で落ち着いた背景音楽が補完します。このプロンプトは、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して高品質で多言語のコンテンツを簡単に制作し、グローバルなリーチを簡単にし、AIアクターの力を活用する方法を示します。
eコマースビジネス向けにカスタマイズされた30秒の活気ある製品ハイライト動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、製品を魅力的に見せることに焦点を当て、キャッチーでモダンなジングルがサポートします。この動画は、HeyGenのさまざまなテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなビデオ編集スキルなしで、リアルなAIアバターをフィーチャーした素晴らしいプロモーション素材を迅速に組み立て、オンラインプレゼンスと売上を向上させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIアバター動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーがシンプルなスクリプトからリアルなAIアバターを使ったダイナミックなAIアバター動画を制作できるようにし、動画制作を手軽で効率的にします。このプラットフォームは、さまざまなクリエイティブコンテンツのニーズに最適なシームレスなテキストから動画へのAI生成を可能にします。
HeyGenはテキストから動画へのAIにどのようなクリエイティブな可能性を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な動画に変換する高度なテキストから動画へのAI機能を提供し、本格的なボイスオーバーを備えています。これにより、AI広告の生成から魅力的なナラティブコンテンツの作成まで、最小限の労力で多様なクリエイティブ表現が可能になります。
HeyGenはAI広告のためにリアルなAIアバターを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは、プロモーションコンテンツやプロフェッショナルなAI広告でAIアクターとして機能するリアルなAIアバターの生成を専門としています。これらのリアルなアバターは、視覚的に魅力的な配信でマーケティングメッセージを生き生きとさせ、エンゲージメントを高めます。
HeyGenはクリエイティブキャンペーンのために画像から動画へのAIをサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーが画像から動画へのAIを活用し、静的なビジュアルをダイナミックな動画コンテンツに変換することを可能にします。この機能は、広範な撮影なしで革新的な動画制作を可能にし、マーケターやコンテンツクリエイターのクリエイティブな選択肢を広げます。