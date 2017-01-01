高級車愛好家をターゲットにした30秒の魅力的な車のビデオ広告を想像してください。新しい電気自動車の洗練されたデザインと最先端の機能を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、スムーズなトランジションと洗練されたアンビエントオーディオトラックを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、マーケティングコピーを魅力的なビジュアルシーケンスに簡単に変換します。

ビデオを生成