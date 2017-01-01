自動車チュートリアルビデオメーカー：簡単な車ガイド

スクリプトからのテキスト-to-ビデオで、魅力的でプロフェッショナルな自動車チュートリアルをより速く作成します。

初心者の車オーナーを対象に、エンジンオイルのチェックと補充方法を示す60秒のDIY車メンテナンスビデオを作成してください。明るく指導的なビジュアルスタイルで、各ステップのクローズアップを特徴とし、親しみやすく情報豊富なナレーションを加えます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用してナレーションを生成し、字幕を有効にして視聴者が「車の修理チュートリアル」プロセスをスムーズに理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境に配慮した潜在的な購入者と自動車愛好家を対象に、新しい電気自動車の洗練された特徴を紹介する30秒の自動車コマーシャルを開発してください。映画のような車のビデオスタイルを採用し、ダイナミックなショットと洗練されたバックグラウンドミュージックを使用し、プロフェッショナルなAIアバターがプレゼンテーションを行います。テンプレートとシーンを活用して洗練された外観を確立し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された広告を作成し、車の革新性を強調します。
サンプルプロンプト2
忙しい車のオーナーとディテール愛好家にアピールする、素早い車のディテールハックを紹介する45秒のソーシャルメディア投稿を制作してください。ビジュアルアプローチはテンポが速くエネルギッシュで、キャッチーなバックグラウンドミュージックと活気あるボイスオーバー生成でステップを説明します。メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合して変化を示し、「自動車チュートリアルビデオメーカー」が幅広い視聴者に向けて魅力的なコンテンツを作成できることを示します。
サンプルプロンプト3
クラシックモデルの「車のレビュー」ビデオを60秒で作成し、ヴィンテージカーコレクターと一般の自動車歴史愛好家を対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルはノスタルジックで権威あるもので、アーカイブ映像と現代の分析をAIアバターが提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して詳細なナラティブを作成し、プロフェッショナルなタッチで歴史的な洞察を生き生きとさせるために「AI Car Video Generator」を使用して、鮮明な字幕を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車チュートリアルビデオメーカーの使い方

AIパワードツールでプロフェッショナルなDIY車メンテナンスビデオや魅力的な車修理チュートリアルを簡単に制作し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
自動車チュートリアルのスクリプトを作成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを即座に編集可能なビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
チュートリアルのための魅力的なプレゼンターを選びます。AIアバターを組み込んで、車のメンテナンスステップを効果的に示し、情報を明確に伝えます。
3
Step 3
必要な要素を追加する
ビデオの明確さとリーチを向上させます。字幕を簡単に追加して、DIY車メンテナンスビデオがすべての視聴者にアクセス可能で理解されるようにします。
4
Step 4
エクスポートと公開
自動車修理チュートリアルを完成させます。カスタマイズ可能なアスペクト比でビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアから専用のビデオチャンネルまで、さまざまなプラットフォームに完全に適合させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの迅速な車修理のヒントを制作する

短い形式のビデオやクリップを迅速に生成し、すべてのソーシャルメディアチャンネルで車修理のヒントやプロモーションを共有します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な自動車ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI Car Video Generatorとクリエイティブエンジンは、自動車コマーシャルからDIY車メンテナンスチュートリアルまで、視覚的に驚くべき作品を制作する力を与えます。テンプレート、AIアバター、ドラッグ＆ドロップのビデオ編集インターフェースを利用して、車のビデオを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenは自動車コンテンツにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは、効率的なコンテンツ作成のためのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ、AIボイスオーバー、字幕などの強力なAIツールを統合しています。また、背景リムーバーやカスタマイズ可能なアスペクト比を活用して、車のビデオを完璧に仕上げることができます。

車のビデオ広告のブランディングとビジュアルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴやカスタムカラーを追加して、車のビデオ広告やソーシャルメディア投稿があなたの独自のアイデンティティを反映するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。メディアライブラリと音楽の追加、最終仕上げの能力が、商業ビデオをさらに向上させます。

HeyGenはDIY車修理チュートリアルの作成に適していますか？

はい、HeyGenはDIY車メンテナンスビデオや車修理チュートリアルのための理想的な自動車チュートリアルビデオメーカーです。AIアバターと強力なビデオ編集ツールを使用して、視聴者を効果的にガイドしながら、あなたの情熱を教育コンテンツに変えることができます。