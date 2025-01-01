自動車技術者トレーニングビデオ：スキルを向上させる

オンデマンドビデオとダイナミックなAIアバターで自動車診断と高度なEVシステムをマスターする。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ハイブリッドおよびEVトレーニングのための高度な自動車システムに関する詳細な2分間のトレーニングモジュールを開発してください。特に高電圧安全プロトコルを詳述します。スキルセットを更新しようとしている経験豊富な技術者を対象とし、複雑な内部構造を示すために動的なグラフィックスを使用した洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルで一貫した画面上のインストラクターを提供します。
サンプルプロンプト2
技術者がASE認定試験に向けて診断スキルを磨くための45秒間のダイナミックなマイクロラーニングビデオを制作してください。視覚スタイルはテンポが速く魅力的で、一般的な診断シナリオと問題解決技術のクイックカットを組み込み、アップビートで励みになるバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenを通じて自動的に字幕を生成し、すべての学習者にアクセスしやすくし、重要な用語と手順を明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
タイヤの回転や液体のチェックなど、一般的なメンテナンスと軽修理作業を実演する90秒間の実用的なビデオを作成してください。これは、エントリーレベルの技術者や職業学生を対象としており、各ステップの明確で十分な照明の映像と、親しみやすい指導的な音声解説が必要です。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、一貫性のある高品質のナレーションを提供し、ツールと手順の説明を簡素化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車技術者トレーニングビデオの仕組み

スキル開発と知識移転のために教育コンテンツを効率化し、魅力的で効果的な自動車技術者トレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
自動車技術者トレーニングビデオの詳細なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、技術的な説明を魅力的な視覚コンテンツに変換し、指導ビデオの正確性を確保します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択する
自動車診断のような複雑なトピックを提示するために、さまざまなAIアバターから選択して技術トレーニングを強化します。テンプレートとシーンを使用して、ビデオの外観をプロフェッショナルにカスタマイズします。
3
Step 3
明確なナレーションと字幕を追加する
専門家主導のコースがアクセス可能で理解されるようにします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確な音声説明を提供し、字幕/キャプションを自動的に追加して多様な学習ニーズをサポートし、複雑な概念を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに適合するようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してオンデマンドビデオを完成させます。ブランディングコントロールを適用して一貫性を維持し、自動車技術者への配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な自動車技術概念を簡素化する

高度な自動車システムと診断手順をわかりやすいビデオで明確に説明し、すべての技術者に複雑な技術トレーニングをアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenは自動車トレーニングビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナル品質の「自動車技術者トレーニングビデオ」を迅速に作成できます。これは「オンライントレーニング」や「指導ビデオ」に最適で、「診断スキル」や「高度な自動車システム」の教育コンテンツを効率的に制作します。

HeyGenは複雑な自動車診断とハイブリッドEVトレーニングをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、「自動車診断」や「ハイブリッドおよびEVトレーニング」などの複雑なトピックに関する詳細な「指導ビデオ」を制作できます。「字幕/キャプション」と「ボイスオーバー生成」を組み込んで、複雑な手順を明確にし、メカニックのための包括的な「技術トレーニング」を保証します。

HeyGenはオンデマンドの技術トレーニングを作成する際にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、「オンデマンドビデオ」や「ウェビナー」を「自動車修理」専門家のためにスケーラブルに作成することを簡素化します。「テンプレートとシーン」や「ブランディングコントロール」を利用して、すべての「専門家主導のコース」や「メンテナンスと軽修理」コンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは技術トレーニングコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenを使用すると、すべての「技術トレーニング」ビデオにロゴや特定の色を統合するための完全な「ブランディングコントロール」が可能です。これにより、「指導ビデオ」に一貫したプロフェッショナルな外観を保証し、「ASE認定」や「クランク/ノースタート診断」などの専門トピックでブランドの権威を強化します。また、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して視覚効果を向上させることもできます。