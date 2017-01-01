自動車サービスビデオジェネレーター: ディーラーシップを強化

パーソナライズされた車の修理ビデオでサービス部門を変革しましょう。AIアバターを活用して魅力的なメッセージを届け、顧客満足度を向上させます。

地元の車のオーナーをターゲットにした、ディーラーの夏のタイヤサービス特別キャンペーンのための30秒のダイナミックな車のビデオ広告を作成してください。このビデオは、手入れの行き届いた車の明るく清潔なビジュアルと、陽気でプロフェッショナルな音声を特徴とするべきです。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、サービス部門のオファーの利点を強調する魅力的なプロモーションを迅速に組み立ててください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
メンテナンス費用に躊躇しているかもしれない車のオーナーに、定期的なオイル交換の重要性を説明する45秒の「車の修理ビデオ」を作成してください。ビジュアルスタイルは明確で示唆的であり、シンプルなアニメーションやグラフィックを使用し、落ち着いた権威ある「ボイスオーバー生成」がプロセスと利点を説明し、「顧客満足度」を透明性を通じて向上させることを目指します。
サンプルプロンプト2
最近のサービス顧客に感謝し、レビューを残すよう招待する20秒の「パーソナライズされたビデオ」をデザインしてください。この短いビデオは温かく個人的であり、「AIアバター」を使用してフレンドリーで誠実なメッセージを伝え、「サービス部門」から受けた素晴らしいケアを反映し、軽いバックグラウンドミュージックトラックを使用します。
サンプルプロンプト3
「自動車サービスビデオジェネレーター」が現代のディーラーにとって究極の「自動車ビデオメーカー」である理由を示す洗練された60秒のビデオを制作してください。マーケティングを強化したい潜在的なビジネスクライアントをターゲットにし、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルとインパクトのあるテキストオーバーレイを紹介し、すべてがHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してビデオに変換された説得力のあるスクリプトによって駆動されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車サービスビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルでパーソナライズされた自動車サービスビデオを迅速に制作し、顧客とのコミュニケーションを強化し、ディーラーシップのワークフローを効率化します。

1
Step 1
サービススクリプトを貼り付ける
まず、サービススクリプトや修理の詳細をプラットフォームに貼り付けます。AIが自動的にテキストをビジュアルストーリーに変換し、スクリプトからのテキストビデオを使用してパーソナライズされたビデオの初期ドラフトを作成します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選ぶ
自動車専用のビデオテンプレートライブラリから選択します。要素を簡単にドラッグアンドドロップし、カスタムブランディングを追加し、テンプレートとシーンを使用してディーラーシップのスタイルに合った関連メディアを統合します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
スクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーでビデオを強化します。さまざまな声や言語から選択し、車の修理ビデオのための明確で魅力的なサービスメッセージを届けるためにボイスオーバー生成を使用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、高品質な自動車ビデオを顧客やソーシャルメディアで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のポジティブな体験を紹介

.

魅力的なAIビデオで輝かしい推薦文やサービスの成功事例を強調し、信頼を築き、新しいクライアントを引き付けます。

background image

よくある質問

自動車業界の企業はHeyGenでどのようにパーソナライズされたビデオを作成できますか？

HeyGenはディーラーシップやサービス部門がAIツールとテキストからビデオへの機能を活用して、迅速にパーソナライズされたビデオを生成し、顧客メッセージをカスタマイズし、顧客満足度とエンゲージメントを向上させることを可能にします。

HeyGenが理想的なAI車ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからの高度なテキストビデオ機能を提供し、自動車会社が高品質な車のビデオ広告や修理ビデオを効率的に制作できるようにし、複雑な従来のビデオ編集を必要としません。

HeyGenは自動車サービスビデオのブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、すべての自動車サービスビデオがディーラーシップのプロフェッショナルなイメージをすべてのソーシャルメディアプラットフォームで反映することを保証します。

HeyGenを使用して自動車修理ビデオを生成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップのビデオ編集インターフェースを提供し、迅速なテキストからビデオ生成とボイスオーバー生成を可能にし、技術的な検査やメンテナンスのための包括的な車の修理ビデオを簡単に作成できます。