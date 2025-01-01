自動車販売トレーニングビデオツールで売上を向上

AIアバターによるパーソナライズされたビデオコンテンツで、カスタマイズ可能な学習パスを備えた自動車販売店のトレーニングを革新します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な営業幹部を対象に、パーソナライズされたビデオメッセージングがどのように顧客エンゲージメントを向上させるかを示す、説得力のある60秒のビデオを作成してください。視覚的には洗練されて直接的で、プロフェッショナルなシナリオを示し、フレンドリーで説得力のある音声トーンを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して一貫した高品質のビデオピッチを簡単に提供します。
サンプルプロンプト2
自動車販売トレーニングプラットフォームがどのように販売店の成長を促進できるかを強調する、営業マネージャー向けのダイナミックな30秒のビデオを制作してください。視覚スタイルはスリークでモダンであり、明確なインフォグラフィックと権威あるナレーションを使用して、専門家主導のトレーニングとカスタマイズ可能な学習パスの利点を説明し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して簡単に実現します。
サンプルプロンプト3
営業チームとトレーナーが自動車販売トレーニングビデオツールの完全な可能性を理解するために、75秒のビデオをどのように活用できるかを考えてください。これには、堅牢なトラッキング、テスト、認証が含まれます。このビデオは、プロフェッショナルで詳細な美学を要求し、情報豊富なスクリーンキャプチャとモチベーショナルなビジュアル、サポートするサウンドトラックを組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンを通じて効果的に整理された包括的で魅力的な学習体験を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車販売トレーニングビデオツールの仕組み

自動車業界向けに設計された魅力的でカスタマイズされたビデオレッスンで、営業チームのパフォーマンスを向上させ、製品に正確な知識とスキルを開発します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
営業トレーニングコンテンツを開発し、シナリオと製品知識を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、自動車販売トレーニングプラットフォーム向けの魅力的なビデオレッスンを即座に生成します。
2
Step 2
プロフェッショナルなプレゼンターを選択
さまざまなAIアバターから選択してトレーニングモジュールを提供し、エンゲージメントを高めます。これにより、効果的な営業トレーニングソフトウェアのための一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。
3
Step 3
トレーニングビデオをカスタマイズ
HeyGenのブランドコントロール（ロゴ、色）を使用して、販売店のブランドアイデンティティを組み込みます。カスタムボイスオーバーでコンテンツをさらにパーソナライズし、チーム向けのパーソナライズされたビデオメッセージングを作成します。
4
Step 4
展開と進捗の追跡
完成したトレーニングビデオをエクスポートし、学習管理システムにシームレスに統合します。これにより、効率的な配信、追跡、営業チームの進捗の認証が可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

マイクロラーニング、販売技術のリフレッシャー、または内部発表のための短く影響力のあるビデオクリップを迅速に制作し、チームを最新かつ機敏に保ちます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして自動車販売店のトレーニングを変革しますか？

HeyGenは強力な自動車販売トレーニングビデオツールとして機能し、販売店が魅力的で一貫したトレーニングコンテンツを迅速に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、オンデマンドコースの制作を効率化し、どの学習管理システムでも販売員が常に最新の状態を保てるようにします。

HeyGenは営業向けのパーソナライズされたビデオメッセージングの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは自動車販売店が非常にパーソナライズされたビデオメッセージングと影響力のあるビデオピッチを大規模に提供できるようにします。営業チームはテキストからビデオへの変換と自然なボイスオーバー生成を活用して、顧客との効果的なコミュニケーションを強化し、販売の旅全体を通じてコミュニケーションを向上させます。

HeyGenは新しい営業トレーニングソフトウェアコンテンツの開発に効率的なソリューションですか？

もちろんです。HeyGenは動的なビデオトレーニングコンテンツの作成を簡素化し、営業トレーニングソフトウェアのためのマイクロラーニングモジュールを含みます。その直感的なインターフェース、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランドコントロールにより、チームは営業プロフェッショナルに響くプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは既存のビデオメッセージングプラットフォームに統合できますか？

はい、HeyGenはどのビデオメッセージングプラットフォームでもビデオの作成をシームレスにサポートし、販売店の成長を促進し、迅速なオンボーディングソリューションとして機能します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、チームは一貫した内部コミュニケーションと効果的なビデオトレーニング資料を効率的に制作できます。