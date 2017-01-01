信頼性と安心感を重視する潜在的な自動車修理クライアントをターゲットにした30秒の顧客の声を紹介するマーケティングビデオを作成してください。満足した顧客をフィーチャーし、ビジュアルスタイルは温かく本物らしく、顧客と整備されたショップのクリーンで明るいショットを含め、証言自体からの明確で親しみやすいナレーションを、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して放送品質の音声で強化します。このビデオは、自動車修理サービスの信頼性を高めることを目的としています。

ビデオを生成