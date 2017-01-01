あなたの頼れる自動車修理ビデオメーカー

自動車修理店のための素晴らしいマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成しましょう。豊富なビデオテンプレートがプロセスを簡素化し、リード生成を手軽に向上させます。

信頼性と安心感を重視する潜在的な自動車修理クライアントをターゲットにした30秒の顧客の声を紹介するマーケティングビデオを作成してください。満足した顧客をフィーチャーし、ビジュアルスタイルは温かく本物らしく、顧客と整備されたショップのクリーンで明るいショットを含め、証言自体からの明確で親しみやすいナレーションを、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して放送品質の音声で強化します。このビデオは、自動車修理サービスの信頼性を高めることを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
車のオーナー向けに、迅速で実用的なメンテナンステクニックを提供する45秒の指導用自動車修理ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは情報的で正確であり、明確なステップバイステップのデモンストレーションと画面上のテキストオーバーレイを使用し、活気に満ちた権威あるナレーションと組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な指示を効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、すべての自動車修理ビデオで一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
新しい自動車修理マーケティングサービスまたは特別オファーを発表するための60秒のプロモーションビデオを開発し、既存および新しい地元の車のオーナーにアピールします。ビジュアル美学はダイナミックでプロフェッショナルであり、サービスが実行されているシーンやその利点を取り入れ、熱意に満ちた説得力のあるナレーションと組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、このプロモーションビデオの洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立て、説得力のある行動喚起を確保します。
サンプルプロンプト3
透明性とプロフェッショナルなサービスを重視する車のオーナーをターゲットにした、自動車修理プロセスの舞台裏を紹介する30秒の短編ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、熟練した技術者と先進的なツールのアクションを紹介し、自信に満ちた安心感のある声で伴います。HeyGenのAIアバターを統合して、複雑な手順を説明したり、特定のサービスの側面を強調したりする親しみやすいガイドとして機能させ、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルストーリーテリングを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車修理ビデオメーカーの使い方

直感的なツールとAIアシスタンスを活用して、顧客説明、マーケティング、ソーシャルメディア向けの魅力的な自動車修理ビデオを迅速に作成し、専門知識を効果的にアピールします。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
自動車コンテンツ用に設計された豊富なビデオテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから独自の自動車修理ビデオをゼロから作成します。
2
Step 2
特定の修理詳細を追加する
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、サービスノートや修理説明を魅力的なビジュアルストーリーに変換し、視聴者に正確で明確な情報を提供します。
3
Step 3
メッセージを強化しブランド化する
ブランドコントロール（ロゴ、色）を使用して、自動車修理ビデオをショップのアイデンティティでパーソナライズし、マーケティングビデオがプロフェッショナルなブランドを効果的に反映するようにします。
4
Step 4
効果的にエクスポートして共有する
完成したら、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して洗練されたビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアコンテンツプラットフォームで簡単に共有できるようにして、より多くの顧客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を共有

.

本物の顧客成功ストーリーを共有する魅力的なAIビデオを作成し、修理店の信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして自動車修理ビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、ユーザーが簡単に自動車修理ビデオを作成できるようにします。直感的なプラットフォームを使用することで、ビデオ制作に不慣れな方でも効率的な自動車修理ビデオメーカーになり、テキスト-to-ビデオ技術を活用して、さまざまなビデオテンプレートを使用してプロフェッショナルな説明やデモンストレーションを迅速に生成できます。

HeyGenのAIツールは自動車修理のマーケティング活動を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIツールを活用して、自動車修理のマーケティング戦略を向上させます。リアルなAIアバターを展開し、ボイスオーバー生成を利用して、注目を集め、サービスを明確に伝える魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成できます。

プロモーション用の自動車修理ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、プロモーションビデオや顧客の声に対して広範なカスタマイズを提供します。ブランドの特定のロゴや色でカスタマイズできる豊富なビデオテンプレートにアクセスし、すべての自動車修理ビデオがあなたのユニークなアイデンティティを反映するようにします。独自のメディアを統合するか、豊富なストックライブラリから選択することもできます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの短編ビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはソーシャルプラットフォーム向けに設計された魅力的な短編ビデオコンテンツの制作に最適です。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、自動字幕を追加してリーチを最大化し、リード生成とコミュニティエンゲージメントをより効果的にします。