自動車プロモーションビデオジェネレーター: 車のビデオを瞬時に作成

スクリプトからテキストを活用して、魅力的な車のプロモーションを迅速かつ簡単に制作し、ディーラーシップのリードを増やします。

新モデルの発売を紹介する、アーリーアダプターと高級車購入者をターゲットにした30秒のプロフェッショナルな車のビデオ広告を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、シネマティックで、都市や風光明媚な環境での高精細なショットを特徴とし、洗練された落ち着いたオーケストラのサウンドトラックと、主要な機能を説明する権威あるボイスオーバー生成を組み合わせて、素晴らしい車のビデオを作成します。

サンプルプロンプト1
地元の家族や予算を重視する車の購入者を対象にした15秒の活気あるプロモーションビデオを生成してください。ビデオは、活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルで、笑顔の顧客とともに様々な車を展示し、活気あるポップミュージックに合わせて、HeyGenの魅力的なテンプレートとシーンを活用して販売を促進します。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通した個人や環境に配慮した消費者を対象にした、EV技術に興味を持つ人々のための45秒のモダンなAI車ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで未来的であり、モーショングラフィックスを使用してEVの機能と性能を強調し、正確な字幕/キャプションを使用して技術的な詳細を伝え、落ち着いた電子音楽の背景スコアに合わせてダイナミックでリアルな車を表現します。
サンプルプロンプト3
車のカスタマイズとアフターマーケットパーツを宣伝するために、車愛好家と改造ショップ向けにインパクトのある自動車コンテンツを作成するための20秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは印象的で、カスタマイズされた車両のビフォーアフターショットのための高速カットとインパクトのある音響効果を特徴とし、多様な自動車資産と無限のカスタマイズオプションのためにメディアライブラリ/ストックサポートをうまく活用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車プロモーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールでプロフェッショナルな自動車プロモーションビデオを迅速かつ簡単に生成し、編集スキルは不要です。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、テキストスクリプトを入力して車のプロモーションビデオの作成を開始します。これがビジュアルストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
ブランドをカスタマイズ
ロゴや色など、ブランドのユニークな要素を追加してビデオをパーソナライズし、一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
3
Step 3
ボイスオーバーを統合
リアルなAIボイスオーバーを統合するか、多様なストックオーディオから選んでビジュアルを補完し、メッセージを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した自動車プロモーションビデオを様々なアスペクト比で簡単にエクスポートし、異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化してオーディエンスに効果的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の顧客の声

.

満足した車の購入者からの説得力のあるビデオ証言を作成し、本物の顧客の成功ストーリーでディーラーシップの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてダイナミックな自動車プロモーションビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度な自動車プロモーションビデオジェネレーターとして機能し、クリエイティブなプロンプトを迅速に実現します。その強力なAI車ビデオジェネレーターは、入力をプロフェッショナルな車のビデオ広告に自動的に変換し、コンセプトから完成までのビデオ制作を自動化します。

HeyGenはAI車ビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenはAI車ビデオメーカーの体験を多様にカスタマイズするオプションを提供します。スタイル、照明、カメラアングルを正確にカスタマイズし、シネマティックな動きを適用して、個性的でリアルな車やダイナミックでリアルなアニメーション車ビデオを無限のカスタマイズオプションで作成できます。

HeyGenは自動車広告のためのテキストからビデオへの機能をサポートしていますか？

もちろんです！HeyGenは強力なテキストからビデオへのモデルを活用し、スクリプトから直接素晴らしい自動車プロモーションビデオを作成できます。AIボイスオーバー、字幕/キャプション、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートなどの機能を含み、プロフェッショナルなクリップを効率的に制作します。

なぜHeyGenを選んで高インパクトな車の販売プロモーションビデオを生成するのですか？

HeyGenは究極の自動車販売プロモーションビデオメーカーであり、高品質のビデオ広告を生成してオーディエンスを引き付け、販売を促進します。AIを活用したプラットフォームは、自動車ディーラーシップやマーケターがソーシャルメディアの車のプロモーションやその他のマーケティングキャンペーンのために魅力的なコンテンツを迅速に作成するのを支援します。