ディーラーのサービス技術者向けに作成された1分間の技術解説ビデオを想像してください。新しい自動車システムの高度な診断機能を詳細に説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、詳細なグラフィックスと明確な画面上のテキストを組み込み、情報豊富でプロフェッショナルなAI生成のナレーションを補完します。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、技術文書を魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換し、複雑な情報をアクセスしやすくします。

ビデオを生成