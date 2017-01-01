ディーラーとブランドのための自動車マーケティングビデオメーカー
AIアバターを使用して魅力的な自動車マーケティングビデオを作成し、より多くの購入者を引き付け、効果的に売上を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
自動車マーケティング専門家をターゲットにした45秒のダイナミックなショーケースビデオを開発し、特定の車両モデルのための素晴らしいバーチャルショールーム体験を作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていてエネルギッシュであり、シームレスなカメラの動きとアップビートなサウンドトラックに焦点を当て、車の美学を強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速な制作を行い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなデジタルプラットフォームでの最適な表示を確保し、「カー・マーチャンダイジング」努力を強化します。
自動車販売の専門家向けに設計された30秒の「パーソナライズドビデオ」を作成し、新しい車のユニークな機能に関する特定の顧客の問い合わせに対応します。トーンは魅力的で親しみやすく、リアルな「AIアバター」が視聴者に直接話しかけ、カスタマイズされた応答を提供します。このプロンプトは、HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を強調し、カスタムでスケーラブルなビデオメッセージを作成し、より強力な顧客とのつながりを育みます。
中古車在庫管理者を対象とした1分30秒の詳細なウォークスルービデオを制作し、車両をオンライン表示のために準備するプロセスを「カー背景除去」から最終プレゼンテーションまで説明します。ビジュアルスタイルは実用的で指導的であり、ステップバイステップのガイダンスと明確なデモンストレーションを提供し、オーディオは簡潔でフォローしやすいものにします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」をBロール映像に利用し、「字幕/キャプション」で明確さとアクセス性を確保し、高品質な「自動車ビデオ」の作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな自動車マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIパワード編集は、魅力的な自動車ビデオの作成を効率化します。シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できるテキストビデオ機能とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ディーラーのマーケティングに最適です。
HeyGenは車のビジュアルにどのような高度なカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは自動車ビジュアルの広範なカスタマイズを可能にします。バーチャルショールーム効果のためのカー背景除去機能を利用し、メディアライブラリから独自のメディアやストック映像を統合し、ブランド要素を適用して高品質なカーディーラーのビジュアルを確保します。
HeyGenはプロフェッショナルなオーディオとアクセシビリティ機能で自動車ビデオを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは自動車ビデオにプロフェッショナルなオーディオとアクセシビリティ機能を追加することを可能にします。AI生成のボイスオーバーとダイナミックなオーディオオプションを活用し、自動キャプションを追加して、コンテンツをより広い視聴者に魅力的でアクセスしやすくします。
HeyGenはディーラーのために自動車ビデオコンテンツを最適化し、配信するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは自動車ビデオコンテンツの効率的な最適化と配信を支援します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやディーラーのウェブサイトに合わせて、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、ビデオSEOとシンジケーションの取り組みを強化します。