簡単にできる自動車ガイダンスビデオメーカー
スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なプロモーションビデオやバーチャル試乗を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい車両機能の魅力的な「製品デモ」を作成するHeyGenの力を紹介する90秒の「プロモーションビデオ」を想像してください。このビデオは、カーディーラーのマーケティングチームにアピールし、洗練されたモダンなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して、車両の革新をダイナミックに紹介します。魅力的なコンテンツがどれほど簡単に制作できるかを示すことに焦点を当てています。
HeyGenを使用して独立したメカニックが簡単にクイックチップやチュートリアルを作成できる方法を示す、45秒の「ソーシャルメディアビデオ」を開発してください。若い技術に精通した自動車愛好家を対象に設計されており、ダイナミックなトランジション、大胆なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を活用して迅速に展開します。「字幕/キャプション」を自動的に含めて、プラットフォーム全体でのアクセスを最大化し、リーチを拡大します。
「自動車サービスビデオクリエーター」専門家を対象にした包括的な2分間のビデオを制作し、HeyGenの高度な機能を利用して詳細な技術説明を行う方法を説明します。クリーンで情報豊富なビジュアルスタイル、正確な説明の「AIナレーション」を備え、「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に活用してビジュアルコンテンツを充実させます。この詳細な説明は、HeyGenを複雑なサービスウォークスルーのための強力な「AIビデオエージェント」として位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして自動車ガイダンスビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、自動車ガイダンスビデオの作成を簡素化します。スクリプトからプロフェッショナルなAIナレーションを生成し、ビデオ作成プロセスを大幅に加速させます。
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートで自動車マーケティングを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは製品デモ、プロモーションビデオ、魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに最適なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。これらのテンプレートを簡単に調整してブランドに合わせることができます。
HeyGenは自動車サービスビデオツールにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは高度な自動車サービスビデオクリエーターとして、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションやコンテンツを強化するための豊富なメディアライブラリを提供します。これらのツールは、自動車サービスビデオをプロフェッショナルで情報豊富にするのに役立ちます。
HeyGenはバーチャル試乗や製品デモにどのように利用できますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストビデオ技術を活用して、魅力的なバーチャル試乗や説得力のある製品デモを作成することを可能にします。これにより、従来の撮影を必要とせずにダイナミックなプレゼンテーションが可能になります。