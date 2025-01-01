自動車解説ビデオメーカー：AIで販売を促進

カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的な自動車解説ビデオを数分で作成し、マーケティング活動を強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい車のオーナーを対象に、タイヤ空気圧監視システムの再校正など、重要な安全機能や日常的なメンテナンスタスクを示す実用的な60秒のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的で明確であり、クローズアップショットと画面上のテキストオーバーレイを使用してステップバイステップのガイダンスを提供し、親しみやすく指導的なAIの声を添えます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する車両の映像やグラフィックを組み込み、視覚的な明確さを向上させます。
サンプルプロンプト2
新しい電気自動車のデザインと性能に興味を持つ潜在的な購入者を対象にした、ダイナミックな45秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルの美学は魅力的で、高品質の外装と内装のショットを微妙なアニメーションで独自の特徴を強調し、洗練された声のナレーションとともに現代的なサウンドトラックに設定します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、スタイルに敏感なオーディエンスに響く洗練された高インパクトのプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
自動車業界を変革する新しいAI技術を紹介する、潜在的な投資家や戦略的パートナー向けの魅力的な90秒のブランドストーリービデオを作成してください。このビデオは、データと予測を示す抽象的なグラフィックとインフォグラフィックを備えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、インスピレーションを与える明確なナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なホワイトペーパーや戦略文書を効率的に変換し、ビジョンと革新を伝える魅力的な物語を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車解説ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな品質で自動車、特徴、ブランドストーリーを紹介する魅力的な自動車解説ビデオを迅速に作成し、自動車ビデオマーケティングを際立たせます。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
自動車コンテンツ用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートから選択して、プロジェクトを開始します。テンプレートとシーンの事前構築された構造を活用して、作成を効率化します。
2
Step 2
ナラティブを生成する
テキストスクリプトを入力して、アイデアをダイナミックなビジュアルストーリーに瞬時に変換します。スクリプトからのテキストビデオ機能により、手動録音なしでコンテンツを簡単に作成できます。
3
Step 3
ビジュアルと音声をカスタマイズする
魅力的なアニメーションと高品質のビジュアルでビデオを強化します。広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、自動車解説に最適な素材を見つけてください。
4
Step 4
仕上げと公開
自動字幕/キャプションを追加してメッセージを明確でアクセスしやすくします。その後、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたプロフェッショナルビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーテリング

本物の顧客成功ストーリーを紹介する魅力的なAIビデオを制作し、自動車ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用して自動車解説ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは最先端のAI技術を活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとAI音声生成機能を備えたダイナミックな自動車解説ビデオに変換します。この自動化されたビデオ作成プラットフォームは、テキストからビデオへのプロセスを簡素化し、プロフェッショナルなビデオを手軽に作成できるようにします。

HeyGenで作成した自動車マーケティングビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、メディアライブラリ、ビデオテンプレート、ブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供しており、プロフェッショナルなビデオが自動車ビデオマーケティング戦略に完全に一致するようにします。すべての要素を簡単にカスタマイズして、ブランド独自のビジュアル言語を作成できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに自動車ビデオを最適化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの技術的機能を提供し、モバイルやソーシャルメディアプラットフォーム向けに自動車解説ビデオを最適化します。さまざまなチャネルでビデオを簡単に保存および共有でき、ビデオSEOとシンジケーションの取り組みを強化します。

HeyGenはバーチャル試乗や製品デモのための魅力的なアニメーションをどのように作成しますか？

HeyGenは、直感的なビデオテンプレートとAIを活用した編集ツールを使用して、バーチャル試乗や3D製品デモのための高品質なアニメーションを制作することができます。これにより、新しい車種や特徴を効果的に紹介する説得力のある物語とストーリーテリング体験を作り出すことができます。