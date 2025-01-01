AI自動車説明ジェネレーター: エンゲージメントと販売を促進

テキストを瞬時に魅力的なソーシャルメディア動画に変換し、テキストからビデオへの機能で自動車ディーラーシップの顧客エンゲージメントを向上させます。

120/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ディーラーシップ向けに、人気の車の期間限定オファーを地元の購入者に向けて紹介する30秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成し、テンポの速いビジュアル広告スタイル、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、AIアバタープレゼンターを使用して、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して主要な利点を強調します。
サンプルプロンプト2
技術に精通した車愛好家や自動車技術者を対象に、新しい先進運転支援システムの仕組みを詳述する60秒の説明動画を制作し、詳細なイラストアニメーション、複雑な用語のための正確な字幕/キャプション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して内部メカニズムを視覚化します。
サンプルプロンプト3
オンライン車両リスティングのための30秒のパーソナライズされた動画説明を設計し、オンライン車購入者やeコマースマネージャーを特に引き付け、車のベストアングルのフォトリアリスティックなビジュアルと、HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能を使用して最大限の顧客エンゲージメントを実現するために、ユニークな販売ポイントを強調するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車説明ジェネレーターの使い方

テキストの説明をAIで魅力的な自動車説明動画に変換します。ディーラーシップやソーシャルメディア向けにダイナミックなコンテンツを生成する手順を以下に示します。

1
Step 1
スクリプトを作成
車両の詳細やマーケティングメッセージを入力することから始めます。当プラットフォームはテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選択
多様なビジュアルスタイルから選び、魅力的なAIアバターを選んで自動車メッセージを伝える説明を強化します。
3
Step 3
ナレーションを生成し、仕上げる
自然な音声生成でスクリプトを生き生きとさせます。自動キャプションとオプションのバックグラウンドミュージックで動画をさらに洗練させます。
4
Step 4
動画を完成させてエクスポート
完成した自動車説明を確認します。その後、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比リサイズで動画をエクスポートし、最大のリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

自動車製品説明を強化

.

魅力的なAIを活用した説明動画でスタッフのトレーニングや製品知識を向上させ、より良い顧客対応を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして自動車説明動画を強化できますか？

HeyGenは、AIを活用した説明ジェネレーターを使用して、高品質な自動車説明動画を作成する力をディーラーシップやマーケティングマネージャーに提供します。テキストスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を特徴とする魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、顧客エンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenは説明動画にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、説明動画をカスタマイズするための幅広いオプションを提供し、さまざまなビジュアルスタイルやアニメーションオプションを含んでいます。ブランドのロゴや色を使用して動画をパーソナライズし、一貫性のあるプロフェッショナルな美学を維持するために多様なテンプレートを活用できます。

HeyGenは車のディーラーシップ向けのソーシャルメディア動画の制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ディーラーシップ向けの魅力的なソーシャルメディア動画やビデオ広告を作成するのに最適です。テキストからビデオへの機能と自動キャプションを組み合わせることで、さまざまなオンラインプラットフォーム向けのプロフェッショナルで魅力的なコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenはリアルなAIアバターとカスタムナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターのセレクションを特徴としており、自然なナレーション生成でスクリプトを語ることができます。これにより、従来の撮影や声優を必要とせずに、ダイナミックで魅力的なプレゼンテーションが可能になります。