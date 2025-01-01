自動車ディーラービデオメーカー: 販売を促進

AIアバターを使用してパーソナライズされた車販売ビデオを簡単に作成し、顧客エンゲージメントを高め、ディーラーの販売を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新モデルの発売をターゲットにした45秒のダイナミックな車販売ビデオを開発し、オンライン在庫を閲覧する車愛好家や潜在的な購入者を対象にします。このバーチャルウォークアラウンドビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、エキサイティングな機能やデザイン要素をスリックなビジュアルスタイルとエネルギッシュなナレーションで紹介し、物理的な存在を必要とせずに車の魅力を示します。
サンプルプロンプト2
ディーラー向けビデオマーケティングのための60秒の活気あるビデオを制作し、特別な季節のオファーや今後のイベントを発表します。既存の顧客と地域社会の両方を対象に、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、祝祭的な音楽と共に顧客の利益を強調し、明確な行動喚起でエンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
潜在的な購入者にバーチャル試乗体験の味を提供する30秒の没入型カーディーラービデオを設計し、利便性を求める人々に最適です。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、運転のシネマティックなビジュアルとインスパイアリングでモダンなサウンドトラックを組み合わせ、技術に精通した見込み客に共鳴するエキサイティングな雰囲気を作り出します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動車ディーラービデオメーカーの使い方

パーソナライズされたプロフェッショナルなコンテンツで販売を促進し、顧客体験を向上させる魅力的な車ディーラービデオを簡単に作成します。

1
Step 1
魅力的な車ディーラービデオを作成
さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンから選択し、注目を集める魅力的な車ディーラービデオを簡単に作成します。
2
Step 2
AIアバターでメッセージをパーソナライズ
AIアバターを活用して、キーとなるメッセージを伝えたり、車両の特徴を強調したりすることで、コンテンツに個人的なタッチを加え、真にパーソナライズされたビデオを作成します。
3
Step 3
販売ビデオを編集・強化
強力なビデオエディターを利用して、車販売ビデオを洗練し、エフェクトやテキストを追加し、ブランド要素を統合して、完成度の高い最終製品を作成します。
4
Step 4
最大の顧客エンゲージメントのために配信
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して高品質のビデオをエクスポートし、優れた顧客体験を提供し、エンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

AIを活用して本物の顧客の声をビデオで制作し、信頼と信頼性を築き、より多くの販売とポジティブな顧客体験を促進します。

よくある質問

HeyGenは自動車ディーラーのビデオマーケティングにどのように役立ちますか？

HeyGenは、自動車ディーラーが効果的なビデオマーケティングを作成するのを支援します。AIアバターとパーソナライズされたビデオコンテンツを活用して、潜在的な購入者とエンゲージし、顧客体験を向上させ、販売を効果的に促進します。

HeyGenを使用して車販売のためにどのようなパーソナライズされたビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、AIアバターを特徴とする車販売のためのパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に生成できます。これにより、特定の車種を説明したり、ファイナンスオプションを詳述したりすることができます。この機能により、各顧客に合わせたユニークなウォークアラウンドビデオやバーチャル試乗が可能になります。

HeyGenは車ディーラービデオの視覚的魅力を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートとAI背景編集機能を提供し、ディーラーがプロフェッショナルな車ディーラービデオを美しいビジュアルで制作できるようにします。360°車スピンビデオのような魅力的なコンテンツを作成し、真に際立たせます。

HeyGenは車販売ビデオスクリプトの作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは強力なスクリプト生成ツールを提供し、コンテンツ作成を効率化します。テキストを音声に簡単に変換でき、手動のナレーションを必要とせず、すべての車販売ビデオコンテンツに一貫した高品質の音声を確保します。