サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者を対象にした90秒の説明ビデオをデザインし、事前の経験がなくても「チュートリアルビデオメーカー」になる簡単さを説明します。明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのアニメーションを使用し、陽気で親しみやすいボイスオーバー生成をサポートします。多様なテンプレートとシーンを利用し、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換して、魅力的な教育コンテンツを作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやマーケティング専門家向けに、効果的な「YouTube自動化」戦略を示す2分間のガイドを制作します。ビデオはダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを採用し、さまざまなストック映像と画面上のテキストを組み込み、説得力のある情報豊かなボイスオーバー生成を伴います。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能の力を強調し、書かれたコンテンツを魅力的なビデオに変換し、より広いアクセスとリーチのために自動字幕/キャプションを紹介します。
サンプルプロンプト3
非技術的なユーザーやマーケター向けに、ビデオ作成のための「ノーコードツール」の便利さを強調する45秒のショーケースビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでシンプルであり、視聴者を案内する明確で安心感のあるボイスオーバー生成に焦点を当てます。メディアライブラリ/ストックサポートを使用してプロフェッショナルなビデオを作成する容易さを示し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行う方法を説明し、ビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

自動化チュートリアルビデオメーカーの仕組み

知識をプロフェッショナルで自動化されたチュートリアルビデオに簡単に変換します。直感的なプラットフォームが迅速に魅力的なコンテンツを作成し、毎回明確な指示を提供します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
チュートリアルコンテンツの概要を作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換する」機能を使用して、テキストをダイナミックなビデオに即座に変換し、魅力的な「チュートリアルビデオメーカー」体験の基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロフェッショナルなタッチで指導ビデオを強化します。HeyGenの多様な「AIアバター」から選択し、ブランドを代表する一貫性のある魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
独自のスタイルを適用し、ブランドの一貫性を確保します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、ロゴ、色、特定のレイアウトを組み込み、洗練されたプロフェッショナルな「ビデオ自動化ソフトウェア」作成を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
高品質のチュートリアルをエクスポートして制作を完了します。HeyGenは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートしており、「YouTube自動化」のようなさまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単に最適化できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア配信を自動化

自動化されたチュートリアルを効果的に宣伝し配信するために、魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして技術的なビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なチュートリアルビデオに変換し、直感的なテキストからビデオへのツールでプロセスを簡素化します。AIアバターとダイナミックなボイスオーバーを利用して、複雑なビデオ編集スキルなしでプロフェッショナルなコンテンツを作成できるため、強力な自動化チュートリアルビデオメーカーとなります。

HeyGenはビデオ自動化のためのノーコードソリューションとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなノーコードツールとして設計されており、クラウドベースのプラットフォームとして機能します。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、技術的な専門知識がなくてもプロフェッショナルなビデオ自動化ソフトウェアを作成できます。

HeyGenは説明ビデオにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを通じて、説明ビデオに完全なクリエイティブコントロールを提供します。メディアライブラリから多様なビジュアルを簡単に統合し、コンテンツがブランドに完全に一致するようにします。

HeyGenはYouTubeコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはYouTube自動化のための優れたビデオ自動化ソフトウェアであり、クリエイターが魅力的なコンテンツを迅速に制作できるようにします。強力なテキストからビデオへのツールを使用して、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを備えたビデオを簡単に生成し、YouTubeのようなプラットフォーム向けの制作ワークフローを大幅にスピードアップします。