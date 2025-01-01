開発者や技術に詳しいユーザーを対象にした60秒の指導ビデオを作成し、新しい「ビデオ自動化ソフトウェア」ワークフローを迅速に展開する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、クリーンなUIデモンストレーションを特徴とし、プロフェッショナルで明瞭なボイスオーバー生成を補完します。AIアバターを統合して自動化された技術的説明を個別化する容易さを強調し、ハイテクで効率的な音声・映像体験を維持します。

ビデオを生成