自動化チュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なガイドを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、顧客成功やハウツービデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスプロセスマネージャーを対象に、HeyGenとの「シームレスな統合」による「オーケストレートされたワークフロー」からの効率向上を示す1.5分間のビデオを制作してください。ビデオは動的でイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、インターフェース例間のクイックカットとプロフェッショナルでアップビートな「ボイスオーバー生成」を特徴とします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、ワークフローのさまざまな段階がどのように視覚的に表現され、統合されているかを示し、運用の改善を強調します。
マーケティングおよびトレーニングマネージャー向けに、データでカスタマイズ可能なパーソナライズされたトレーニングコンテンツを作成する方法を示す2分間の「自動化チュートリアルビデオジェネレーター」を開発してください。ステップバイステップのアプローチと親しみやすい指導的なAIボイスを用いた魅力的で実用的なビジュアルスタイルを採用します。ビデオはアクセシビリティのために「字幕/キャプション」を広範に使用し、さまざまな「AIアバター」を使用して異なるモジュールを提示し、カスタムデータをHeyGenに入力してカスタマイズされた指導ビデオを生成するプロセスを視聴者に明確に案内します。
グローバル企業およびeラーニングプラットフォームを対象に、国際的なリーチのための「AIビデオジェネレーター」の力を強調し、特に「175以上の言語と方言への自動翻訳」に焦点を当てた1.5分間のビデオを作成してください。ビデオはモダンでグローバルなビジュアル美学を採用し、多様な文化的要素と適応的な「ボイスオーバー生成」を用いて、翻訳機能を示すために流暢に言語を切り替えます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまな国際的な配信チャネルに最適化されたコンテンツを示し、グローバルなアクセシビリティと影響を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして自動化でビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、AI駆動のビデオ自動化を可能にして、高品質なチュートリアルビデオやトレーニングビデオを効率的に制作します。オーケストレートされたワークフローをサポートし、コンテンツニーズに対する強力なソリューションを提供します。
HeyGenは私のビデオコンテンツをグローバルに拡大するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは175以上の言語と方言への自動翻訳を可能にし、グローバルなコンテンツ配信を簡単にします。この機能は、AIボイス機能と組み合わせて、オンボーディングや顧客成功コンテンツを世界中に拡大するのを支援します。
HeyGenでのビデオコンテンツのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは広範なカスタマイズを提供し、データやブランディングに合わせて高度にカスタマイズ可能なビデオを作成できます。インタラクティブなアバターや豊富なメディアライブラリを活用して、視聴者に合わせたユニークなハウツービデオや顧客成功ビデオを制作できます。
HeyGenは複雑なワークフローのためのAPI統合を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なAPI統合機能を提供し、既存のシステムやオーケストレートされたワークフローにシームレスに接続できます。これにより、企業はYouTubeの自動化を強化し、より大きな制御と効率で長編YouTubeビデオを作成できます。