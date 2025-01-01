マーケティングビデオメーカーの自動化: コンテンツをスケールアップ
ワークフローを自動化し、AIビデオメーカーを使用してテキストからビデオスクリプトを作成し、ブランドに合ったソーシャルメディアビデオを即座に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者とマーケティングテクノロジストを対象にした1分間の説明ビデオを作成し、AIビデオメーカーの技術的利点をシームレスなビデオ自動化のために説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでテクノロジー志向であり、システム統合ポイントのオンスクリーンデモンストレーションと、ボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションの力を詳細に説明する明確で自信に満ちたナレーションを特徴とします。
マーケティングエージェンシーのオーナーとブランドマネージャーを対象にした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、自動化されたビデオ作成がどのように一貫したブランドビデオを大規模に保証するかを紹介します。ビジュアル的には、ビデオはテンポが速く視覚的に豊かであり、多様なブランドに合わせたコンテンツ例を示し、モチベーショナルなサウンドトラックで補完され、事前に構築されたテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートの使いやすさを強調します。
企業のマーケティングディレクターとキャンペーンマネージャーを対象にした2分間の洗練されたケーススタディビデオをデザインし、HeyGenのAIビデオメーカーがデータ駆動型ビデオとパーソナライズされたビデオの作成をどのように促進するかを明らかにします。ビジュアルの美学は洗練されており、権威あるものであり、実際のデータアプリケーションと多様なビデオ出力を織り交ぜ、知識豊富なナレーターがアスペクト比のリサイズとエクスポート、大規模キャンペーンのためのAIアバターのカスタマイズの可能性などの高度な機能を説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオメーカー」であり、インテリジェントな自動化を活用して、制作プロセス全体を効率化します。ユーザーはリアルなアバターとダイナミックなテンプレートを使用して、高品質な「AIによるビデオコンテンツ」を効率的に生成し、多様なマーケティングニーズに対応する作成時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは既存のマーケティングプラットフォームと統合して自動化されたワークフローを実現できますか？
はい、HeyGenは強力な「統合」と「ビデオ編集API」を提供し、現在のマーケティング技術スタック内で「ワークフローを自動化」することができます。これにより、データ駆動型でパーソナライズされたビデオを大規模に直接システムから展開し、効率とリーチを向上させます。
HeyGenはパーソナライズされたブランドビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、多様なボイスオーバー、広範なメディアライブラリを使用して「テキストからビデオを作成」し、メッセージを効果的に伝えることができます。ロゴや色の包括的なブランド管理により、視聴者に響く「ブランドに合ったビデオ」を簡単に制作できます。
HeyGenはビデオ制作と編集のノーコードソリューションですか？
もちろんです。HeyGenは使いやすさを重視した強力な「セルフサービスビデオ制作ツール」として機能し、ビジネスに最適な「ノーコードプラットフォーム」です。専門的な技術や編集スキルを必要とせずに、誰でもプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作でき、「自動化されたビデオ作成」を民主化します。