ソフトウェア開発者を対象にした1分間の説明動画を作成し、複雑な自動化プロセスの仕組みを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーション化された図やUIウォークスルーを取り入れ、正確で技術的なAIボイスオーバーで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的にナラティブを生成します。

ビデオを生成