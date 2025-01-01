自動化説明動画メーカー: 魅力的な動画を迅速に作成

強力なテキスト-to-ビデオ作成でスクリプトを瞬時に魅力的な動画に変換し、マーケティング戦略を手軽に強化します。

ソフトウェア開発者を対象にした1分間の説明動画を作成し、複雑な自動化プロセスの仕組みを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーション化された図やUIウォークスルーを取り入れ、正確で技術的なAIボイスオーバーで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的にナラティブを生成します。

サンプルプロンプト1
中小企業のオーナーを対象にした90秒のアニメーション説明動画を制作し、新しいSaaS製品のマーケティング動画作成の簡略化されたプロセスを説明します。視覚的に魅力的で親しみやすいカートゥーン風のスタイルを採用し、HeyGenの既製テンプレートとシーンを使用し、明るい背景音楽を取り入れます。ボイスオーバーは明確で熱意を持って生成され、説明動画メーカーの直感的なステップをユーザーに案内します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けの2分間の技術トレーニング動画を開発し、クラウドベースのサービスのセットアッププロセスを詳細に説明し、明確さと正確さを強調します。動画は画面録画のビジュアルスタイルを採用し、明確な注釈を付け、落ち着いた指導的なボイスオーバーを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでAI説明動画ジェネレーターによる技術的な正確さを保証します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに45秒のダイナミックなアニメーション説明動画を作成し、AIを活用したツールを使用して迅速に魅力的なコンテンツを作成する利点を強調します。ビジュアルスタイルはモダンで活気があり、クイックカットと大胆なグラフィックを特徴としています。エネルギッシュなボイスオーバーを取り入れ、HeyGenのAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化された動画を作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動化説明動画メーカーの仕組み

AIを活用したツールと使いやすいインターフェースで、アイデアをプロフェッショナルな説明動画に簡単に変換し、魅力的なコンテンツを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを直接貼り付けてテキスト-to-ビデオ作成を開始します。これにより、書かれたコンテンツが説明動画の基礎的なシーンに自動的に変換されます。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターのライブラリから選択します。外見や動作をカスタマイズし、自動化された動画に人間味を加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
スクリプトから複数の言語やアクセントで自然な音声のボイスオーバーを瞬時に生成するか、自分の音声をアップロードします。メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝わるようにします。
4
Step 4
動画をエクスポート
コンテンツを最終化し、さまざまなアスペクト比で説明動画をエクスポートします。プロフェッショナルな動画が、選択したすべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付ける準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

インパクトのある説明動画を自動生成してトレーニングプログラムを強化し、学習者のエンゲージメントと保持率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI説明動画ジェネレーター機能を活用し、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーでテキストを動画に変換します。この使いやすいインターフェースは、説明動画メーカーのプロセス全体を簡素化し、誰でもアクセス可能にします。

HeyGenでアニメーション説明動画をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはアニメーション説明動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しており、多様なビデオテンプレート、ブランディングコントロール、字幕や背景音楽の追加が可能です。ドラッグ＆ドロップツールにより、パーソナライズが簡単に行えます。

HeyGenが効果的な自動化説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとテキストからのインテリジェントなボイスオーバー生成を使用してコンテンツ制作を効率化する自動化説明動画メーカーとして設計されています。これにより、複雑な手作業を必要とせずに、企業が迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenで生成された説明動画はどのような目的で使用できますか？

HeyGenで生成された説明動画は、マーケティング戦略の強化、オーディエンスの教育、ソーシャルメディアやプレゼンテーションのための魅力的なコンテンツ作成に最適です。複雑なアイデアをシンプルに効果的に伝えます。