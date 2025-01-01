自動化説明ジェネレーターで効率を解放

AIの効率とカスタマイズ可能なAIアバターで、あらゆるプラットフォームに対応した素晴らしい説明動画を作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングチームや中小企業のオーナーを対象に、ブランドカスタマイズの力を示す洗練された60秒の説明動画を開発してください。この動画は、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、ブランドカラーとロゴを使用し、権威あるが親しみやすいAIのナレーションを加え、HeyGenのAIアバターがどのようにブランドの個性を一貫して体現できるかを示します。
忙しい起業家や教育者を対象に、コンテンツ作成プロセスを簡素化する45秒のチュートリアル動画を制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでシンプルにし、アニメーションテキストとアイコンを使用し、明確で簡潔なAIの声を用いて、HeyGenの自動化説明ジェネレーターを使用したスクリプトからのテキストからビデオへの変換の効率に焦点を当てます。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、パーソナライズされた動画コンテンツ配信を強調する魅力的な15秒のプロモーションクリップをデザインしてください。この短い動画は、速いペースでクイックカット、インパクトのあるオンスクリーンテキスト、高エネルギーのバックグラウンドミュージックトラックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したエクスポート機能を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

自動化説明ジェネレーターの仕組み

AI駆動の自動化でアイデアを魅力的な説明動画に簡単に変換し、時間とリソースを節約します。

スクリプトを貼り付ける
まず、ビデオスクリプトを自動化説明ジェネレーターに貼り付けます。AIがテキストを処理し、初期シーンを自動生成して、ビジュアルストーリーテリングのためのコンテンツを準備します。
AIアバターを選択する
ブランドやメッセージを表現するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。外見をカスタマイズし、スクリプトと同期させて、パーソナライズされた魅力的なプレゼンテーションを作成します。
強化とナレーションを追加する
バックグラウンドミュージック、メディアライブラリからのビジュアル、AIナレーションを追加して説明動画をさらに洗練させます。ナレーション生成機能を利用して、自然な音声でスクリプトを語らせます。
動画をエクスポートして共有する
説明動画を完成させ、配信の準備をします。マルチフォーマットのエクスポートオプションを利用して、さまざまなアスペクト比とファイルタイプで動画をダウンロードし、あらゆるプラットフォームに対応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの説明動画広告を作成

製品やサービスを効果的に説明し、パフォーマンスを向上させるインパクトのあるAI生成の動画広告を数分で開発します。

よくある質問

HeyGenは特に短編コンテンツのクリエイティブな動画制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとAIアバターを活用して、クリエイターが魅力的でパーソナライズされた動画コンテンツを制作することを可能にします。その強力なブランディングコントロールにより、コンテンツがブランドカスタマイズのニーズに完全に一致するようにします。

HeyGenのプラットフォームで利用可能なAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenは、多様で高品質なAIアバターを提供しており、AIビデオジェネレーターのプロジェクトにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。これらのAI駆動のアバターは、さまざまな説明動画やトレーニング動画で効果的にメッセージを伝えるためにカスタマイズできます。

HeyGenの動画は私のブランドの独自のアイデンティティを反映するようにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを簡単にビデオテンプレートに統合できます。これにより、すべてのAI駆動の動画コンテンツがシームレスなブランドカスタマイズを通じて一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアチャンネルでの動画配信の機能を提供していますか？

はい、HeyGenはマルチフォーマットのエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを使用して、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツ作成と最適化を簡素化します。AI生成のショートやその他の動画コンテンツを簡単に生成し、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化して、広範なマルチプラットフォーム配信を実現します。