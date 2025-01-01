自動ビデオジェネレーター: 瞬時にビデオを作成
ソーシャルメディア用のプロフェッショナルなビデオを簡単に制作。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でダイナミックなビデオに変換します。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーを対象にした90秒の製品デモンストレーションビデオをデザインし、AIビデオジェネレーターを使用して新機能を紹介します。モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、微妙なアニメーションと製品オーバーレイを組み合わせ、リアルなAIボイスを使用したフレンドリーでありながら権威ある声でナレーションします。このビデオは、HeyGenのカスタムAIアバターがどのようにして複雑な製品情報を明確かつ魅力的に提示し、視聴者を引き込み、技術仕様を画面上の人間のプレゼンターなしで説明できるかを示します。
独立したコンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、オンラインビデオエディターを使用した迅速なコンテンツ作成の容易さを示す45秒の簡潔なチュートリアルを制作します。ビデオはテンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを採用し、クイックカット、鮮やかなグラフィック、インパクトのあるテキストオーバーレイを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なキャプションでサポートされます。HeyGenの統合された字幕/キャプション生成が編集プロセスを簡素化し、音声なしでも視聴可能なソーシャルメディアコンテンツをすべてのプラットフォームでアクセス可能かつ魅力的にする方法を強調します。
ビデオ作成ソフトウェアと自動化に興味のある開発者や技術ユーザー向けに、包括的な2分間の技術概要ビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは、詳細な画面録画、ワークフローダイアグラム、データビジュアライゼーションで構成され、視聴者に複雑なプロセスを案内する知識豊富で落ち着いたナレーションが付随します。HeyGenのボイスオーバー生成機能がどのようにして技術的な概念を正確に表現し、スタジオ機器なしで高品質なAI生成のビデオチュートリアルやドキュメントを簡単に作成できるかを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「自動ビデオジェネレーター」として機能し、ユーザーが「テキストプロンプト」をプロフェッショナルな「AI生成ビデオ」コンテンツに簡単に変換できるようにします。その直感的なプラットフォームは「ビデオ作成ソフトウェア」プロセス全体を簡素化します。
HeyGen内でビジュアルやAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは「AI生成ビデオ」コンテンツの広範なカスタマイズが可能です。さまざまな「カスタムアバター」を選択して個別に設定し、ブランドのアイデンティティに完全に一致するようにビジュアルを調整できます。
HeyGenはどのような高度なボイスオーバーとキャプション機能を提供していますか？
HeyGenは洗練された「ボイスオーバー生成」機能を提供しており、スクリプトに合わせてカスタマイズ可能な「リアルなAIボイス」の選択肢があります。さらに、正確な「字幕」と「キャプション」を自動生成し、「顔の見えないビデオ」のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは高品質なビデオ出力と編集オプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な「オンラインビデオエディター」として機能し、エクスポート前にコンテンツを洗練するためのツールを提供します。「HDビデオ解像度」と「高解像度MP4ファイル」出力を実現し、「アスペクト比のリサイズ」に柔軟に対応し、「YouTubeショート」や「ソーシャルメディアコンテンツ」などのさまざまなプラットフォームに適合させることができます。