自動ビデオジェネレーター: 驚くべきAIビデオを迅速に作成

スクリプトをAI駆動のテキスト-to-ビデオ生成で魅力的なビデオに簡単に変換し、高品質なコンテンツを提供します。

技術専門家を対象にした1分間の説明動画を作成し、複雑なソフトウェアアーキテクチャをクリーンで情報豊富なビジュアルスタイルと明確なナレーションで説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツを生成し、AIアバターが技術的な詳細を効果的に提示します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーとIT意思決定者を対象にした90秒の指導動画を制作し、新しいAI駆動のビデオ機能を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でプロフェッショナルであり、控えめなバックグラウンドミュージックと明瞭なボイスオーバーを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して、視聴者への明確さとアクセス性を向上させます。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーとeラーニングコンテンツクリエイター向けに、コンテンツ作成ワークフローを簡素化する自動ビデオジェネレーターの利点を詳述した2分間のトレーニングモジュールを作成します。教育的で落ち着いたビジュアルスタイルを持ち、人間のようなAIアバターが情報を提示します。HeyGenのAIアバターと事前に作成されたテンプレートとシーンを活用して、洗練された制作を実現します。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家向けに技術製品のアップデートを発表する45秒のソーシャルメディア動画を設計し、ダイナミックでインパクトのある内容にします。クリスプなオーディオとテンポの速い編集で、MP4ファイルでのシームレスな出力を強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートへのアクセスを利用して、視覚的に魅力的なショート動画を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動ビデオジェネレーターの仕組み

自動ジェネレーターを使ってアイデアをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。これらのステップに従って、魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ効率的に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、希望するスクリプトやテキストをジェネレーターに貼り付けます。AIはこのコンテンツを利用して、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使い、基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
メッセージを表現するために多様なAIアバターライブラリから選択します。また、自分のメディアやストック資産を統合して、ビデオのビジュアルスタイルを個別化することもできます。
3
Step 3
強化を追加する
自動生成されたボイスオーバーと正確な字幕でビデオを強化します。ロゴやカスタムカラーを含むブランディングコントロールを適用して、コンテンツ全体の一貫性を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、すべてが完璧であることを確認するためにプレビューします。その後、さまざまなアスペクト比で高品質なビデオをエクスポートし、どのプラットフォームでも共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

ダイナミックでAI駆動のトレーニングビデオを提供することで、学習者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」であり、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を効率的に変換します。この「自動ビデオジェネレーター」は「ビデオ制作ワークフロー」を簡素化し、ユーザーが「高品質なビデオ出力」を「ビデオ編集」のスキルをあまり必要とせずに作成できるようにします。

HeyGenはスクリプトからAIアバタービデオを作成できますか？

はい、HeyGenはスクリプトから「AI駆動のビデオ」コンテンツを「デジタルアバター」を使って簡単に生成できます。私たちの「AIアバタービデオジェネレーター」は「テキスト-to-ビデオ生成」をサポートし、表現力豊かな「AIアバター」でメッセージを生き生きと伝えます。

HeyGenでAI生成ビデオのカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenは「AI生成ビデオ」に対して広範な「カスタマイズ」を提供し、「事前に作成されたテンプレート」、「ビデオ背景リムーバー」、および「自動キャプション」機能を含みます。また、「ブランディングコントロール」と豊富な「メディアライブラリ」を活用して、ビデオをビジョンに完璧に合わせることができます。

HeyGenビデオの出力と配信オプションは何ですか？

HeyGenは最終的な「AI駆動のビデオ」コンテンツを「MP4ファイル」としてダウンロードできるようにし、広範な互換性を確保します。これにより、「マルチプラットフォーム配信」が可能になり、望むチャンネルで簡単に共有できます。