自動化されたビデオ広告ジェネレーター: AIで勝利する広告を作成
AIアバターを使用して広告を90%速くデザインし、撮影や編集を省いて即座に注目を集めるキャンペーンを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パフォーマンスマーケター向けに、AIを使って勝利する広告を作成する方法を強調した45秒のダイナミックなビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルで結果重視にし、複数の広告バージョンを迅速に作成する様子を示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンの活用や、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調してください。
D2Cブランドを対象にした、インパクトのあるカスタムビデオ広告を作成する方法を説明する60秒のクリスプな説明ビデオを開発してください。視覚的な美学はクリーンで情報豊か、視覚的に魅力的で、明確で明瞭なボイスオーバーを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの力を示し、リッチなビジュアルと字幕/キャプションの簡単な追加でリーチを拡大します。
コンテンツクリエイター向けに、AIアバターがAI UGCビデオコンセプトをどのように実現するかを示す、短くて本格的な15秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。視覚スタイルは魅力的で親しみやすく、カジュアルでありながらプロフェッショナルな音声トーンにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、さまざまなプラットフォームに適合する多様なAIアバターをフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように勝利する広告を作成するのを助けますか？
HeyGenはAIを活用した自動ビデオ広告ジェネレーターで、注目を集める広告を簡単に作成できます。AI UGCビデオコンテンツやカスタムビデオ広告を効果的に制作し、視聴者の関心を引きつけ、実際の成果をもたらします。
HeyGenはビデオ広告のためにどのようなAIを活用したクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトを生き生きとさせるための高度なAIアバターとAIアクターを提供し、自動生成されたスクリプトとビジュアルを活用できます。また、ボイスクローンを利用し、さまざまなビデオテンプレートから選んでクリエイティブな出力を効率的にパーソナライズできます。
HeyGenで複数の広告バージョンを生成し、カスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは、キャンペーンのために多様なクリエイティブテストを可能にする複数の広告バージョンを迅速に生成する力を提供します。ブランドカラー、音楽、さまざまなアバターやテンプレートを使ってビデオ広告を簡単にカスタマイズし、各ビデオがあなたのユニークなメッセージを反映するようにします。
HeyGenは撮影や複雑なビデオ編集の必要性を排除しますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してビデオ広告の作成を大幅に簡素化し、撮影や編集を必要としません。これにより、ビジネスオーナーやマーケティングエージェンシーは資産を即座に生成し、効率的なコンテンツ制作のためにワークフローを合理化できます。