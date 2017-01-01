小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、エネルギッシュな30秒のビデオ広告を作成してください。迅速に魅力的なマーケティングコンテンツを生成する必要がある人々に向けたもので、視覚スタイルはスピーディでモダンにし、フレンドリーなAIアバターがHeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を使ってプロフェッショナルな広告を簡単に作成できることを説明する、シームレスなワークフローを紹介します。

