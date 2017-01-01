自動化されたチュートリアルビデオジェネレーター：ガイドを瞬時に作成

高度なテキストからビデオ生成を使用して、あらゆるスクリプトからプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成します。

L&Dチーム向けに設計された90秒の指導ビデオを想像してください。新入社員に会社のポリシーを案内するために、フレンドリーなAIアバターを活用し、プロフェッショナルで親しみやすいビジュアルスタイルを使用します。クリアなボイスオーバー生成を補完し、自動化されたチュートリアルビデオジェネレーターの力を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、プロモーション素材の迅速な作成を紹介する60秒の簡潔なチュートリアルを制作します。ビデオの美学はダイナミックでクリーンであり、クイックカットと鮮やかなグラフィックオーバーレイを特徴とし、現代的なAIボイスによって駆動されます。シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換する機能と、すぐに利用可能なテンプレートを使用することの容易さに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターを対象とした45秒の情報ビデオを開発し、トレーニングビデオにおけるアクセシビリティの重要な役割を説明します。ビジュアルはクリーンで正確であり、プロジェクトに字幕/キャプションを追加する直感的なプロセスを示します。音声は明瞭なAIボイスを特徴とし、このAIビデオエディタ機能の便利さを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家向けに、既存のメディアを異なるプラットフォーム向けに再利用する2分間のデモンストレーションを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリエイティブでテンポが速く、標準的な映像をアスペクト比のリサイズとソーシャルメディア向けのエクスポートを使用して変換する方法を示します。自身のメディアライブラリ/ストックサポートとのシームレスな統合を紹介し、コンテンツを効率的に適応させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動化されたチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールでアイデアを魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換し、オンボーディング、トレーニング、ソーシャルメディアに最適です。

1
Step 1
コンテンツを提供
スクリプトを貼り付けるか、「テキストプロンプト」を使用して初期のビデオシーンを生成し、チュートリアルの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な「AIアバター」から選んでコンテンツを提示し、またはプロフェッショナルなテンプレートを選んで迅速にセットアップし、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
オーディオとアクセシビリティを微調整
スクリプトに対してリアルな「AIボイスオーバー」を自動生成します。オプションで字幕を追加し、すべての視聴者にメッセージが届くようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
組み込みの「編集ツール」を使用してビデオを完璧に仕上げ、ソーシャルメディアや内部プラットフォームに適したさまざまな形式とアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員のオンボーディングとL&Dを改善

ダイナミックなAIビデオでトレーニングプログラムとL&Dイニシアチブを向上させ、従業員のエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIを使用してチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを動的なチュートリアルビデオに変換します。リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを活用して、ビデオ制作プロセスを効率的に自動化します。

HeyGenはトレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような編集ツールを提供しますか？

HeyGenは包括的な編集ツールを提供し、字幕/キャプション、ブランディングコントロール、シーン調整のオプションを含み、トレーニングビデオを洗練されたプロフェッショナルなものにします。ロゴやブランドカラーを簡単に統合して、一貫性を保つことができます。

HeyGenはソーシャルメディアのような異なるプラットフォーム向けにビデオを適応させることができますか？

はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなテンプレートを提供し、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化します。これにより、広範な再編集を行わずにコンテンツを効率的に配信できます。

スクリプトだけでHeyGenでビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは直感的なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、スクリプトを入力するだけでAIビデオエディタが完全なビデオに変換します。さまざまなAIアバターとボイスオーバー生成オプションから選択して、テキストプロンプトをシームレスに実現できます。