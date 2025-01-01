自動化されたトレーニングビデオジェネレーター：コースをより速く作成
リアルなAIアバターを使用してL&Dチーム向けに魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オペレーションチーム向けに、更新された標準作業手順（SOP）を詳細に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して効率的に生成できます。ビジュアルと音声スタイルはクリーンで指導的であり、ステップバイステップのビジュアルと正確で情報豊富なナレーションを伴い、AI生成ビデオドキュメントとして重要な役割を果たします。
技術スタッフが新しいソフトウェア機能を学ぶための包括的な2分間のトレーニングモジュールを制作し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して複雑なプロセスを明確にナレーションします。このビデオには魅力的な画面録画と情報豊富なグラフィックオーバーレイが必要で、一貫した権威ある声で提示され、強力なトレーニングビデオを作成するための生成AIプラットフォームの力を示します。
エンドユーザー向けに、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、クイックソフトウェア機能ガイドを紹介する45秒のダイナミックなチュートリアルビデオシリーズを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、簡潔な音声とアップビートなバックグラウンドミュージックと組み合わせて、AIビデオジェネレーターでトレーニングビデオを迅速に作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」および「生成AIプラットフォーム」であり、ユーザーがテキストを魅力的な「AI生成ビデオ」に簡単に変換できるようにします。高度な「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を利用して、複雑な編集なしでプロフェッショナルなコンテンツを作成します。
HeyGenは「トレーニングビデオ」のためにどのような「ビデオ作成ツール」を提供しますか？
HeyGenは「AIアバター」、「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」、カスタマイズ可能な「テンプレート」を含む包括的な「ビデオ作成ツール」を提供します。これらの機能は「L&Dチーム」が「トレーニングビデオ」や「AI生成ビデオドキュメント」を効率的に作成するプロセスを簡素化します。
HeyGenはスクリプトから「AI生成ビデオドキュメント」を作成できますか？
はい、HeyGenはスクリプトから「AI生成ビデオドキュメント」を作成するために設計された「自動化されたトレーニングビデオジェネレーター」です。テキストを入力するだけで、HeyGenの「生成AIプラットフォーム」が「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を備えたプロフェッショナルなビデオを作成します。
HeyGen内で「AI生成ビデオ」コンテンツをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenの「エディター」は「AI生成ビデオ」コンテンツのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用し、「メディアライブラリ」からメディアを統合し、さまざまな「テンプレート」を利用して、特定の要件に合わせたビデオを確保します。