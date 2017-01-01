自動化された営業ビデオジェネレーター：パーソナライズとスケール

AIアバターを使用して、あらゆるリードにアプローチするためのパーソナライズされた営業ビデオを簡単に作成します。

既存のシステムと統合することで、HeyGenがどのように「面倒な営業ワークフローを自動化」できるかを示す、営業オペレーションマネージャー向けの1分間の技術デモ動画を生成してください。ビジュアルスタイルは非常にプロフェッショナルでデータ重視のもので、クリーンなグラフィックとインターフェースデモを使用し、正確で権威あるナレーションを組み合わせます。ユーザーがHeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、個別のアウトリーチ動画を即座に作成し、営業サイクルを効率化し、「CRM統合」による自動配信に結びつける可能性を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナルや開発者を対象にした90秒の技術概要動画を開発し、堅牢な「AIビデオプラットフォーム」ソリューションを探ります。ビジュアルデザインは先進的でクリーンなもので、データビジュアライゼーションと微妙なアニメーションを特徴とし、基盤となるAI技術を強調し、落ち着いた知的なナレーションで補完します。この動画では、HeyGenの「AIアバター」が比類のないリアリズムとカスタマイズ性を提供し、エンタープライズレベルの展開における「スケーラビリティ」と技術的な優位性を強調します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーやイノベーションリーダー向けに、2分間のリーダーシップ動画を作成し、「AI営業自動化プラットフォーム」の変革の可能性について議論します。ビジュアルアプローチはダイナミックで魅力的なもので、分割画面やクイックカットを使用してさまざまなアプリケーションを紹介し、音声は自信に満ちた説得力のあるナレーションでプラットフォームの能力を示します。HeyGenがすべての生成コンテンツで「高品質なビデオ出力」を保証し、先進的な「ナレーション生成」を活用して、世界中で魅力的なローカライズされた営業メッセージを作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーやL&Dスペシャリスト向けに、モダンなツールを通じて「営業支援」を強化することに焦点を当てた45秒の簡潔な指導動画を設計します。ビジュアルスタイルは明確で簡潔なもので、画面上のデモンストレーションと箇条書きを使用して理解しやすくし、親しみやすく指導的なナレーションを組み合わせます。HeyGenが「字幕/キャプション」を簡単に追加してアクセシビリティと多言語サポートを提供し、すべてのチームメンバーが複雑な概念を迅速に把握できるようにする方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動化された営業ビデオジェネレーターの仕組み

見込み客にアプローチし、営業アウトリーチを効率化するために、パーソナライズされた営業ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに営業メッセージを入力または貼り付けて開始します。AIスクリプトジェネレーターが、魅力的で効果的なコンテンツの作成をサポートします。
2
Step 2
AIアバターを選択
ビデオのプレゼンターとしてプロフェッショナルなAIアバターを選び、メッセージの一貫した魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
背景シーンを追加し、テキストオーバーレイを加え、プロフェッショナルなナレーションを生成して、より広範なリーチを可能にする多言語オプションを含めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして統合
最終ビデオを制作し、CRMシステムとシームレスに統合して、自動化された営業キャンペーンを推進し、パフォーマンスを追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

営業向けの魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成

.

ソーシャルプラットフォーム向けの共有可能なビデオコンテンツを迅速に開発し、リーチを拡大し、営業見込み客を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ制作ワークフローを簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとして、リアルなAIアバターと合成音声を備えたプロフェッショナルなビデオをテキストから変換することで、ビデオ制作ワークフローを大幅に簡素化します。このAI駆動のプラットフォームは、広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずに、高品質なビデオ出力を効率的に作成することを可能にします。

HeyGenは既存のCRMシステムと統合して、パーソナライズされたビデオキャンペーンを実施できますか？

はい、HeyGenは強力なCRM統合機能を提供し、ユーザーがパーソナライズされたビデオキャンペーンを自動化し、スケールすることを可能にします。この機能は、現在のCRMを通じてカスタマイズされたビデオメッセージを直接配信し、エンゲージメントと顧客関係を強化します。

HeyGenのリアルなAIアバターとナレーション生成の能力はどのようなものですか？

HeyGenは非常にリアルなAIアバターの作成に優れており、140以上の言語にわたる多言語オプションを含む広範なナレーション生成を提供します。ユーザーは多様なAIアバターのライブラリから選択し、テキストプロンプトから声をカスタマイズすることができ、ローカライズされた魅力的な視聴体験を保証します。

HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングオプションで高品質なビデオ出力を保証しますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なビデオ出力を提供するよう設計されており、一貫したブランド表現のための完全なブランディングコントロールをサポートしています。ユーザーはカスタムロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、アスペクト比を調整して、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにすることができます。