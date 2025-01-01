自動化されたセールスピッチビデオメーカーで売上を向上
これまでにない方法で見込み客を引きつけましょう。プロフェッショナルなAIアバターを使用して、売上を向上させるインパクトのあるプレゼンテーションを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
シード資金を求める初期段階のスタートアップ向けに、明確な問題、解決策、市場機会を提示する60秒の投資家向けピッチビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでデータ駆動型、インスパイアリングであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して正確なメッセージングと洗練された配信を実現します。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の製品デモビデオを制作し、新しいソフトウェアツールの使いやすさと即時の利点を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、ダイナミックで直感的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なビジュアルキューを伴い、HeyGenの多様なテンプレートとシーンをフル活用して迅速に作成します。
忙しいプロフェッショナルを対象にした生産性アプリの新機能を発表するための20秒のマーケティングビデオをソーシャルメディアプラットフォーム向けにデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、目を引くもので、無音での視聴に対応し、大胆なテキストオーバーレイとダイナミックなトランジションを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションによってアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングのためのクリエイティブなビデオ作成を可能にしますか？
HeyGenは、ユーザーが簡単に魅力的なマーケティングビデオを制作できるようにします。多様なAIアバターのライブラリ、豊富なビデオテンプレート、強力なカスタマイズオプションを活用して、ブランドに合わせたプロフェッショナルなビデオを作成できます。AI駆動のツールを使用して、ダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはAIセールススクリプトを生成し、それをビデオに変換するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIセールススクリプトの生成を支援するツールを提供しており、テキストを魅力的なセールスピッチビデオにシームレスに変換できます。私たちのプラットフォームは、先進的なテキスト・トゥ・ビデオ技術とAIボイスオーバーを使用して、スクリプトを生き生きとさせ、自動字幕を備えて最大限のアクセシビリティを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作とブランディングのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタムブランディングキットなどの機能を通じてプロフェッショナルなビデオ制作をサポートし、ロゴやカラーを統合して一貫した外観を実現します。また、AIアバター、魅力的な音楽、アニメーションのトランジション、テキストオーバーレイを使用してスタジオ品質のビデオを強化し、HDエクスポートで洗練された最終製品を保証します。
HeyGenのAIプレゼンターはどのようにしてセールスピッチビデオを向上させますか？
HeyGenのAIプレゼンター機能は、リアルなAIアバターによって、セールスピッチビデオを大幅に向上させ、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを届けます。このクリエイティブなツールを使用することで、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、魅力的なビジュアルを作成でき、洗練されたビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。