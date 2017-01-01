自動化された説明動画メーカーで魅力的な動画を作成
高度なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に制作し、視聴者を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、新しいオンラインコースを紹介する30秒のマーケティング動画をデザインしてください。説明動画メーカーの力を活用し、活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルで、ダイナミックなストック写真と動画を組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、説得力のあるストーリーを迅速に組み立てます。
新しいソフトウェアユーザー向けに、基本機能を簡単に説明する60秒の教育セグメントを制作してください。明確な画面上のグラフィックと中立的で明瞭なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して情報を正確に伝え、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
若いプロフェッショナル向けのバーチャルサミットを宣伝するための15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発してください。高速なビジュアルスタイルとクイックカット、エキサイティングで現代的なバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたアニメーション説明動画を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してAI説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAI搭載説明動画メーカーは、マーケティングから教育まで、さまざまな用途に対応したアニメーション説明動画の制作を効率化します。AIアバターとダイナミックなビデオテンプレートを活用し、ドキュメントを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換できます。
HeyGenでプロフェッショナルな説明動画を作成するのに、事前のビデオ編集経験は必要ですか？
いいえ、HeyGenの自動化された説明動画メーカーは、ビデオ編集の経験がないユーザー向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと事前に構築されたビデオテンプレートにより、誰でも高品質でカスタマイズされた説明動画を迅速かつ簡単に制作できます。
HeyGenは説明動画にどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、説明動画に対して多様なAIアバターの俳優ライブラリ、さまざまなビデオスタイル、カスタムブランディングコントロールを含む広範なクリエイティブカスタマイズを提供します。また、ストック写真や動画を統合し、バックグラウンドミュージックを追加し、50以上の言語で自然なナレーションを生成してコンテンツをパーソナライズできます。
HeyGenは製品説明動画のブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なスタイル、ロゴ、カスタム画像などの機能を通じて、製品説明動画のブランド一貫性をサポートします。これにより、AI説明動画がマーケティングチャネルに関係なく、ブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。