マーケティング結果を加速する自動コンテンツジェネレーター
AIコンテンツオートメーションを活用して、コンテンツ作成を効率化し、ブランドの声を強化しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を特徴としています。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
CTOやITマネージャー向けに、AIコンテンツプラットフォームの基盤となるアーキテクチャを詳細に説明する1.5分の説明動画を開発してください。この動画では、モダンなUI/UXデモを特徴とし、権威あるトーンでHeyGenのAIアバターを使用して視聴者に複雑な概念を案内します。
研究者やAI倫理学者向けに、生成AIの技術的なニュアンスと検出不可能なAIコンテンツの追求を探る45秒の分析動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的で分析的にし、データビジュアライゼーションを活用し、HeyGenの正確なナレーション生成を利用して複雑なポイントを明確に伝えます。
企業クライアントやセキュリティ担当者向けに、AI自動化ツールに統合された堅牢なエンタープライズグレードのセキュリティを強調する2分間の情報動画を制作してください。プレゼンテーションはプロフェッショナルで信頼性があり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してセキュリティプロトコルとその利点を視覚的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIコンテンツオートメーションでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIコンテンツプラットフォームおよび自動コンテンツジェネレーターとして機能し、生成AIを活用してテキストをダイナミックなビデオに変換します。ユーザーはスクリプトから直接リアルなAIアバターとカスタムナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成でき、効率的なAIコンテンツオートメーションを体現しています。
HeyGenはさまざまなマーケティングキャンペーンでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオコンテンツ作成において強力なブランドの一貫性を確保します。ロゴや色のための堅牢なブランディングコントロールと、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを備えており、マーケターが各ビデオを独自のブランドの声に合わせて、効果的なマーケティングキャンペーンを実現することができます。
HeyGenの高度なAIビデオ生成を支える技術は何ですか？
HeyGenは高度な大規模言語モデル（LLM）と先進的な生成AIを利用してAIコンテンツプラットフォームを支え、ビデオ作成のためのシームレスなAIコンテンツオートメーションを可能にします。この技術的基盤により、高品質なAIアバターとナレーションが保証され、ユーザーデータのエンタープライズグレードのセキュリティ基準を維持します。
HeyGenは多様なコンテンツ作成要件をサポートする機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは基本的なビデオ生成を超えて、多様なコンテンツ作成ニーズをサポートする包括的なAI自動化ツールを提供します。自動字幕やキャプション、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ、豊富なメディアライブラリなど、魅力的な製品説明や強化されたマーケティングキャンペーンの作成に最適です。