自動ビジネスビデオジェネレーター：プロビデオを迅速に作成

リアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーケティングおよびトレーニングビデオを手軽に生成し、時間とコストを最大90%節約します。

新製品のために、忙しい中小企業のオーナーをターゲットにした、価値提案を迅速に理解できるような、活気ある60秒のマーケティングビデオを制作することを想像してください。視覚的には、クリーンでダイナミックなグラフィックスと、製品の特徴を示す短くインパクトのあるクリップを考え、アップビートで自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用すれば、複雑な編集なしで、あなたのアイデアを魅力的なマルチメディアコンテンツに変えることができます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやコンテンツクリエイター向けに、スケールでのアウトリーチをパーソナライズする方法を示す、プロフェッショナルでありながら親しみやすい45秒のビデオを開発してください。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを想像し、フレンドリーで魅力的なAIアバターが主要な利点を紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて一貫したブランドボイスを確保します。これにより、ユーザーはさまざまなキャンペーンのためにカスタマイズされたデジタルアバターを作成し、個人的なタッチでクライアントのエンゲージメントを向上させることができます。
サンプルプロンプト2
HR部門や企業トレーナー向けに、新入社員のオンボーディングプロセスを説明する、情報豊かな90秒のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、落ち着いた権威あるナレーションで補完する、明確で指導的なビジュアルスタイルを特徴とするべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用すれば、関連するビジュアルを簡単に統合し、自動字幕/キャプションを通じてすべての学習者にアクセス可能にし、重要なトレーニングビデオの作成を簡単にします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象に、どれだけ迅速に目を引くコンテンツを生成できるかを示す、魅力的な30秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルの美学は、速いペースでトレンディで活気に満ちたもので、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックに合わせた素早いシーンチェンジを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、AIビデオジェネレーターのユーザーがプロフェッショナルな見た目のソーシャルメディアビデオを簡単に作成できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動ビジネスビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してアイデアをプロフェッショナルなビジネスビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化し、エンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、あなたの言葉を魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
ブランドを代表する多様なリアルなAIアバターから選び、ビデオの目的に合ったプロフェッショナルなテンプレートを選択します。
3
Step 3
ブランディングとメディアを追加
ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込んでビデオを強化し、当社の広範なライブラリやアップロードからマルチメディアコンテンツを統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用して、高品質なビデオを簡単に生成し、シームレスにエクスポートしてチャンネル全体で共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習資料を強化

学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる、動的なAI生成のトレーニングビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストを魅力的なAIビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIビデオジェネレーターと多様なAIアバターを活用して、複雑な編集なしでスタジオ品質のビデオを作成できます。この効率的なプロセスにより、すべてのマルチメディアコンテンツのニーズに対応する自動ビデオ生成が可能になります。

HeyGenを使用してブランドのアイデンティティを持つビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズオプションを提供し、ブランドのアイデンティティをシームレスに統合できます。ブランドの背景を利用し、ロゴを追加し、色をコントロールして、すべてのマーケティングビデオが会社の独自のスタイルとメッセージを反映するようにします。

HeyGenはどのような種類のマルチメディアコンテンツを効率的に作成できますか？

HeyGenは多様なコンテンツ作成のために設計された自動ビジネスビデオジェネレーターです。直感的なプラットフォームを使用して、高品質なソーシャルメディアビデオ、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊かなトレーニングビデオを簡単に制作できます。これにより、チームはビデオ制作の時間を大幅に節約できます。

HeyGenはビデオプロジェクトにリアルなAIアバターとボイスオーバーを提供しますか？

はい、HeyGenはリアルなデジタルアバターの幅広い選択肢を提供し、140以上の言語で豊かなボイスオーバー生成をサポートしています。独自の表現力豊かなAIアバターを作成してビデオコンテンツをパーソナライズし、すべてのプロジェクトで強力で同期されたオーディオを確保できます。