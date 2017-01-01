自動ビジネスビデオジェネレーター：プロビデオを迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーケティングおよびトレーニングビデオを手軽に生成し、時間とコストを最大90%節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやコンテンツクリエイター向けに、スケールでのアウトリーチをパーソナライズする方法を示す、プロフェッショナルでありながら親しみやすい45秒のビデオを開発してください。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを想像し、フレンドリーで魅力的なAIアバターが主要な利点を紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて一貫したブランドボイスを確保します。これにより、ユーザーはさまざまなキャンペーンのためにカスタマイズされたデジタルアバターを作成し、個人的なタッチでクライアントのエンゲージメントを向上させることができます。
HR部門や企業トレーナー向けに、新入社員のオンボーディングプロセスを説明する、情報豊かな90秒のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、落ち着いた権威あるナレーションで補完する、明確で指導的なビジュアルスタイルを特徴とするべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用すれば、関連するビジュアルを簡単に統合し、自動字幕/キャプションを通じてすべての学習者にアクセス可能にし、重要なトレーニングビデオの作成を簡単にします。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象に、どれだけ迅速に目を引くコンテンツを生成できるかを示す、魅力的な30秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルの美学は、速いペースでトレンディで活気に満ちたもので、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックに合わせた素早いシーンチェンジを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、AIビデオジェネレーターのユーザーがプロフェッショナルな見た目のソーシャルメディアビデオを簡単に作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストを魅力的なAIビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIビデオジェネレーターと多様なAIアバターを活用して、複雑な編集なしでスタジオ品質のビデオを作成できます。この効率的なプロセスにより、すべてのマルチメディアコンテンツのニーズに対応する自動ビデオ生成が可能になります。
HeyGenを使用してブランドのアイデンティティを持つビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズオプションを提供し、ブランドのアイデンティティをシームレスに統合できます。ブランドの背景を利用し、ロゴを追加し、色をコントロールして、すべてのマーケティングビデオが会社の独自のスタイルとメッセージを反映するようにします。
HeyGenはどのような種類のマルチメディアコンテンツを効率的に作成できますか？
HeyGenは多様なコンテンツ作成のために設計された自動ビジネスビデオジェネレーターです。直感的なプラットフォームを使用して、高品質なソーシャルメディアビデオ、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊かなトレーニングビデオを簡単に制作できます。これにより、チームはビデオ制作の時間を大幅に節約できます。
HeyGenはビデオプロジェクトにリアルなAIアバターとボイスオーバーを提供しますか？
はい、HeyGenはリアルなデジタルアバターの幅広い選択肢を提供し、140以上の言語で豊かなボイスオーバー生成をサポートしています。独自の表現力豊かなAIアバターを作成してビデオコンテンツをパーソナライズし、すべてのプロジェクトで強力で同期されたオーディオを確保できます。