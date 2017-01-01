自動化されたブリーフィングビデオジェネレーター: 迅速でインパクトのあるアップデートを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、運用アップデートとマーケティングチームのコンテンツ作成を効率化し、迅速で効果的なコミュニケーションを実現します。

小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、60秒の指導ビデオを作成し、自動化されたブリーフィングビデオジェネレーターがどのようにワークフローの効率を大幅に向上させるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、画面上の明確な例を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された魅力的で情報豊富なナレーションで補完されます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門や企業トレーナーを対象とした90秒の内部コミュニケーションアップデートを開発し、新しい会社方針やトレーニングモジュールを説明します。このビデオは、モダンでフレンドリー、かつ非常に魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確かつ簡潔に提示し、内部コミュニケーションの効果を高めます。
サンプルプロンプト2
オペレーションマネージャーやシフトスーパーバイザーを対象とした2分間の運用アップデートビデオを制作し、プロトコルの最近の変更やチームのための重要な安全ガイドラインを詳述します。ビデオのスタイルは直接的で簡潔、かつ非常に機能的であり、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて重要な情報が容易に理解できるようにし、理想的なオペレーションブリーフィングビデオメーカーとなります。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやソーシャルメディアマネージャー向けに、45秒のダイナミックなマーケティングスニペットをデザインし、新しい製品機能や今後のキャンペーンを紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く、目を引き、インスパイアリングであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化し、インパクトのあるソーシャルビデオを迅速に生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自動化されたブリーフィングビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオジェネレーターを使用して、運用および市場のブリーフィングを魅力的なビデオに簡単に変換し、内部コミュニケーションを効率化し、チームの理解を向上させます。

1
Step 1
ブリーフィングスクリプトを貼り付ける
テキストを入力すると、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が自動的にメッセージをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なリアルなAIアバターから選択し、プロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えてブリーフィングを届けます。
3
Step 3
ブランディングと字幕を追加する
すべてのブリーフィングコンテンツに正確な字幕/キャプションを自動生成することで、明確さを高め、メッセージを強化します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポートする
ブリーフィングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比とフォーマットでエクスポートし、シームレスな共有とコンテンツ作成の効率を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルブリーフィングを作成する

ブリーフィングからダイナミックなソーシャルビデオクリップを迅速に作成し、重要な情報の広範かつタイムリーな配信を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして自動化されたブリーフィングビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、シンプルなスクリプトを完全なビデオに変換します。このプロセスはリアルなAIアバターと洗練されたテキスト-to-ビデオ機能を利用して、さまざまなコミュニケーションニーズのためにワークフローの効率を向上させます。

HeyGenは運用アップデートを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは内部コミュニケーションのための強力な機能を提供し、事前にデザインされたテンプレートや自動字幕/キャプションを含みます。これらのツールは、すべての従業員にとってアクセスしやすく魅力的なプロフェッショナルな運用アップデートを効率的に作成するのに役立ちます。

HeyGenは多様なコンテンツ作成とマーケティングチームのニーズに適していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、多様なマーケティングチームやソーシャルビデオの要件を満たすために、カスタマイズ可能なAIアバターとテンプレートの幅広い選択肢を提供します。ユーザーはさまざまなプラットフォーム向けに高品質なコンテンツ作成を簡単に行い、全体的なコンテンツ戦略を強化できます。

HeyGenは本当に効率的にテキストをビデオに変換できますか？

はい、HeyGenのコアであるテキスト-to-ビデオ技術は、最大限のワークフロー効率を実現するよう設計されており、ユーザーはシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを数分で生成できます。この技術的能力により、HeyGenは迅速なコンテンツ作成のための比類のないAIビデオジェネレーターとなっています。