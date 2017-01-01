自動化されたブリーフィングビデオジェネレーター: 迅速でインパクトのあるアップデートを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、運用アップデートとマーケティングチームのコンテンツ作成を効率化し、迅速で効果的なコミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門や企業トレーナーを対象とした90秒の内部コミュニケーションアップデートを開発し、新しい会社方針やトレーニングモジュールを説明します。このビデオは、モダンでフレンドリー、かつ非常に魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確かつ簡潔に提示し、内部コミュニケーションの効果を高めます。
オペレーションマネージャーやシフトスーパーバイザーを対象とした2分間の運用アップデートビデオを制作し、プロトコルの最近の変更やチームのための重要な安全ガイドラインを詳述します。ビデオのスタイルは直接的で簡潔、かつ非常に機能的であり、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて重要な情報が容易に理解できるようにし、理想的なオペレーションブリーフィングビデオメーカーとなります。
マーケティングチームやソーシャルメディアマネージャー向けに、45秒のダイナミックなマーケティングスニペットをデザインし、新しい製品機能や今後のキャンペーンを紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く、目を引き、インスパイアリングであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化し、インパクトのあるソーシャルビデオを迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして自動化されたブリーフィングビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、シンプルなスクリプトを完全なビデオに変換します。このプロセスはリアルなAIアバターと洗練されたテキスト-to-ビデオ機能を利用して、さまざまなコミュニケーションニーズのためにワークフローの効率を向上させます。
HeyGenは運用アップデートを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは内部コミュニケーションのための強力な機能を提供し、事前にデザインされたテンプレートや自動字幕/キャプションを含みます。これらのツールは、すべての従業員にとってアクセスしやすく魅力的なプロフェッショナルな運用アップデートを効率的に作成するのに役立ちます。
HeyGenは多様なコンテンツ作成とマーケティングチームのニーズに適していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、多様なマーケティングチームやソーシャルビデオの要件を満たすために、カスタマイズ可能なAIアバターとテンプレートの幅広い選択肢を提供します。ユーザーはさまざまなプラットフォーム向けに高品質なコンテンツ作成を簡単に行い、全体的なコンテンツ戦略を強化できます。
HeyGenは本当に効率的にテキストをビデオに変換できますか？
はい、HeyGenのコアであるテキスト-to-ビデオ技術は、最大限のワークフロー効率を実現するよう設計されており、ユーザーはシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを数分で生成できます。この技術的能力により、HeyGenは迅速なコンテンツ作成のための比類のないAIビデオジェネレーターとなっています。