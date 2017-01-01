自動ブランド動画ジェネレーター：迅速にブランド動画を作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、スマートな自動化でプロフェッショナルなブランド動画を手間なく作成します。
製品マーケターやeコマースビジネス向けにデザインされた45秒の魅力的な動画で、製品のエンゲージメントを高めましょう。このダイナミックな動画は、AI動画メーカーがどのように製品を生き生きとさせるかを強調し、洗練された製品ショットとフレンドリーで自信に満ちたAIアバターが主要な特徴を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで魅力的であり、HeyGenの「AIアバター」の力を示し、インパクトのある製品動画を作成します。
ソーシャルメディア向けの迅速で魅力的なコンテンツが必要ですか？この15秒のスポットは、ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、UGCスタイルの動画広告を迅速に制作するためにカスタマイズされています。テンポの速い、オーセンティックなビジュアルスタイルと活気あるトレンド音楽を組み合わせ、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、シンプルなテキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変える方法を示します。
この60秒の情報動画で、ビデオ制作のワークフローを革新し、コストを大幅に削減しましょう。マーケティングエージェンシーや企業コミュニケーションを対象に、AI動画プラットフォームがどのようにビデオ作成を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて明確で、画面上のテキストとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使って幅広いオーディエンスにリーチする方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI動画生成においてどのようにクリエイティブなコントロールを提供しますか？
HeyGenは直感的なAI動画メーカーを通じて広範なクリエイティブコントロールを提供し、ユーザーがAIアバターをカスタマイズし、多様なテンプレートから選択し、ブランド要素を組み込むことを可能にします。これにより、特定のクリエイティブビジョンに合わせた高品質でブランドに合った動画を効率的に制作できます。
HeyGenはどのような魅力的なブランド動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途な自動ブランド動画ジェネレーターであり、ダイナミックな製品動画、魅力的なUGCスタイルの動画広告、ソーシャルメディアコンテンツを作成するのに最適です。その生成AI動画機能は、さまざまなプラットフォームでのビジュアルストーリーテリングをサポートし、メッセージを際立たせます。
HeyGenはAIを活用した動画広告の制作プロセスを本当に簡素化できますか？
もちろんです。高度なAI動画広告メーカーとして、HeyGenはスクリプトを広告準備完了の動画に変換し、AIアバターと自然なボイスオーバーを使用して動画制作を簡素化します。このスマートな自動化により、パフォーマンスマーケターのための制作時間と労力が大幅に削減され、成功するAI広告が生まれます。
HeyGenはテキストから動画コンテンツを作成する機能を提供していますか？
はい、HeyGenはテキストから動画を生成するジェネレーターとして優れており、ユーザーが書かれたスクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換することを可能にします。シンプルなテキスト入力で、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用し、コンテンツを迅速かつクリエイティブに生き生きとさせることができます。