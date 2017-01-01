キャンペーン用の一貫性のあるブランド動画を簡単に作成することを想像してください。この30秒の動画は、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングチームを対象に、コンテンツ作成を簡素化する自動ブランド動画ジェネレーターの活用法を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスピレーションを与えるもので、クリーンなグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使ってブランドの一貫性を迅速に達成する方法を示します。

ビデオを生成