自動化されたAIビデオジェネレーター：簡単なビデオ作成
スクリプトからの高度なテキストから動画への機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに素早く変換し、コンテンツマーケティングの取り組みを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やオンラインコース制作者向けに設計された60秒の指導ビデオを想像し、学習者を引き込むデジタルアバターの力を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、様々なAIアバターが複雑な概念をフレンドリーな表情で説明し、音声は落ち着いた明瞭なAIの声と控えめな背景音楽で構成されます。このAI生成ビデオは、HeyGenのAIアバターがeラーニングコンテンツに個性と明確さをもたらし、よりダイナミックでアクセスしやすくする方法を強調します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、プロモーションビデオの迅速な制作を紹介する30秒のパンチの効いたソーシャルメディア広告を作成します。ビジュアルの美学はテンポが速くモダンで、ダイナミックなテキストオーバーレイとクイックカットを利用し、トレンディでキャッチーな音楽と簡潔でエネルギッシュなナレーションを設定します。プラットフォームの多様なテンプレートとシーンが迅速なビデオ作成を可能にし、ユーザーにクリエイティブなコントロールを与えてキャンペーンを迅速に開始できることを強調します。
グローバルなマーケティングチームや企業トレーナーを対象にした、シームレスな多言語コミュニケーションを示す50秒のプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けで、明確なグラフィックと画面上のテキストが重要なメッセージを強調し、多言語のAIナレーションと控えめなインストゥルメンタルのバックトラックが伴います。HeyGenの強力なナレーション生成機能が、いかにして簡単にローカライズを可能にし、あらゆるビデオコンテンツのリーチを拡大するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、あなたの書かれたスクリプトを高度なテキストから動画への技術を使用して魅力的なAI生成ビデオコンテンツに変換します。このプロセスにより、複雑な従来のビデオ編集を必要とせずに迅速なビデオ作成が可能になります。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズして独自のブランドを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはデジタルアバターに対する広範なクリエイティブコントロールを提供し、外観やスタイルをブランドアイデンティティに完全に合わせることができます。AI生成ビデオがあなたの特定のビジョンを反映することを保証します。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブリソースを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作のワークフローを開始するためのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供します。これらのリソースは、AIナレーションと組み合わせて、シームレスなコンテンツマーケティングと高品質なビデオ出力を可能にします。
HeyGenは多言語のビデオコンテンツをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンスに共鳴するAI生成ビデオコンテンツを作成できます。これにより、クリエイティブなリーチが拡大し、ローカライズされたコミュニケーションが簡単に行えます。