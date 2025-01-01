あなたの頼れる『今月の作家』ビデオメーカーソリューション

魅力的な作家ビデオを作成して本のプロモーションを行いましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してビデオ制作を効率化し、時間を節約しましょう。

『今月の作家』特集のための魅力的な30秒の紹介ビデオを作成し、作家志望者や本好きの方々をターゲットに、温かく招かれるようなビジュアルスタイルで、親しみやすいナレーターと落ち着いた背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を強調して、簡単に物語を作り上げる。

サンプルプロンプト1
新刊のためのダイナミックな45秒のブックトレーラーを制作し、出版社、文学エージェント、ブックマーケターを対象に、鮮明なビジュアルと権威あるナレーションを用いて本の主要テーマを宣伝し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを行う。
サンプルプロンプト2
古典小説の影響について議論する60秒の情報セグメントを開発し、オンラインブッククラブや教育プラットフォーム向けに、クリーンで視覚的に魅力的なスタイルを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された明確で明瞭なナレーションを提供する。
サンプルプロンプト3
作家の執筆プロセスやインスピレーションを紹介するエネルギッシュな30秒のソーシャルメディアクリップをデザインし、ソーシャルメディアのフォロワーや一般読者を対象に、クイックカット、元気な音楽、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルを使用して、マーケティング活動を強化する。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

『今月の作家』ビデオの作成方法

注目の作家を強調する魅力的なビデオを迅速に制作し、強力なAIビデオツールで視認性とエンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
HeyGenの多様なライブラリからすぐに使えるビデオテンプレートを選び、『今月の作家』ビデオの舞台を設定します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとオーディオを追加
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を使用して、あなたのコンテンツに明確で魅力的なナレーションを提供し、作家の物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドのスタイルを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用してビデオの外観を洗練し、ロゴやカスタムカラーを簡単に追加して、全体的なマーケティング活動に合わせます。
4
Step 4
作家をエクスポートしてプロモート
HeyGenの多様なエクスポートオプションでビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化して本のプロモーションとエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える作家コンテンツを作成

.

作家が洞察を共有し、読者と深くつながることができる、感動的で情報豊かなビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして作家が魅力的な本のプロモーションビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、AIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを備えたダイナミックな「作家ビデオ」にあなたの書いたアイデアを変換します。これにより、「本のプロモーション」のための「作家ビデオ」の作成が簡単で効果的になります。

HeyGenを使用して「本に関するビデオ」にどのようなクリエイティブ要素を追加できますか？

HeyGenの豊富な「メディアライブラリ」と「ストックビデオ」サポートを活用して、「本に関するビデオ」をプロフェッショナルなビジュアルや「モーショングラフィックス」で強化できます。また、カスタムブランディングコントロールを適用して、一貫した作家のイメージを維持することも可能です。

HeyGenは私のビデオプロジェクトのために自然なナレーションと字幕を生成できますか？

はい、HeyGenはあなたの「スクリプト」から直接「ボイスオーバー生成」を提供し、コンテンツにリアルな「ナレーション」を届けます。また、「字幕/キャプション」を自動的に追加して、「ビデオ制作」のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは「オンラインビデオメーカー」としてどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは先進的な「AIビデオツール」を活用して「ビデオ制作」を効率化するリーディング「オンラインビデオメーカー」です。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがあなたのスクリプトを生き生きとさせ、編集時間を大幅に短縮します。