技術作家やコンテンツクリエイターを目指す方のために、HeyGenをAIインタビュービデオメーカーとして活用する方法を示す90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものとし、洗練されたAIアバターが説得力のある物語を作成するためのベストプラクティスを説明し、明確なボイスオーバー生成をサポートします。このビデオは、著者インタビュービデオを作成するための技術的な側面を視聴者に案内します。

