認証 ビデオクリエーター：安全な説明ビデオで信頼を築く

HeyGenのAIアバターを使用して、身元確認とセキュリティ機能に関する魅力的なチュートリアルを作成します。

45秒の説得力のある説明ビデオを作成してください。これは小規模ビジネスのオーナー向けで、現代の認証プロセスがいかにシンプルでありながら重要であるかを生き生きと描写し、デジタル資産を保護するために必要です。ビジュアルスタイルは明るいアニメーションで、鮮明で魅力的なグラフィックを特徴とし、フレンドリーで楽観的なナレーションを伴うべきです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、効率的にメッセージをダイナミックなビジュアルストーリーに変換してください。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

認証ビデオクリエーターの仕組み

安全機能や検証プロセスを明確に説明するためのプロフェッショナルな認証ビデオを簡単に作成し、ユーザーの理解と信頼を向上させます。

1
Step 1
台本からあなたのビデオを作成してください
認証ビデオを開始するには、スクリプトからビデオへのテキスト変換機能を活用して、テキストをビジュアルナラティブに変換してください。
2
Step 2
あなたのアバターとAIの声を選んでください
人工知能の魅力的なアバターを選んで、認証ビデオをよりダイナミックで明確に視覚的に表現しましょう。
3
Step 3
ブランドイメージとビジュアル要素を追加する
ブランドのアイデンティティをブランドカスタマイズコントロールに組み込み、ロゴや色を含むことで、セキュリティ機能の説明の一貫性を保証します。
4
Step 4
完成した認証ビデオをエクスポートしてください
説明ビデオを完成させてエクスポートし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整して、身分証明の確認ガイドを配布してください。

ユースケース

HeyGenは認証ビデオの作成を簡素化し、複雑なセキュリティ機能や検証プロセスを明確に説明する解説ビデオやチュートリアルを素早く作成することを可能にします。これにより理解が深まり、ユーザーがあなたの認証ツールにより積極的に参加するようになります。

魅力的な安全説明クリップを作成する

.

Quickly produce captivating short videos for social media to explain authentication updates or share vital security awareness tips with users.

background image

よくある質問

HeyGenが魅力的な認証ビデオを作成するのをどうやって助けてくれるのですか？

HeyGenでは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換して、認証用のビデオコンテンツを作成することができます。これにより、ビデオ制作プロセスが大幅に簡素化されます。効率的にプロフェッショナルでダイナミックな説明ビデオや、セキュリティ機能を明確に示すチュートリアルビデオを作成することができます。

HeyGenでビデオコンテンツにマーキングするためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenでは、ロゴやカスタムカラーの統合を含む強力なブランドコントロールを提供し、ビデオコンテンツがあなたのブランドアイデンティティと完璧に一致することを保証します。独自のスタイルとプロフェッショナリズムを反映したビデオコンテンツを簡単に作成できます。

高品質のビデオコンテンツを編集の経験がなくても簡単に作成できますか？

もちろんです！HeyGenは直感的に操作できるオンラインビデオクリエーターで、誰でも簡単にビデオを作成できます。事前にデザインされたテンプレートやシーンを使用しています。ボイスオーバー生成や自動字幕などの機能により、すべてのユーザーがアクセスしやすく、効率的にビデオ制作を行えます。

HeyGenが身分証明書の詳細な検証ビデオやセキュリティ機能の作成をどのようにサポートしているか？

HeyGenは、AIによって強化されたプラットフォームを通じて、身元確認とセキュリティ機能の詳細なビデオコンテンツの制作を簡素化します。その包括的なツールを活用して、チュートリアルや説明ビデオなど、ユーザーが認証プロセスをより理解しやすくなるような明確な指導ビデオを作成できます。