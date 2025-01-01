監査トレーニングビデオメーカー：コンプライアンスを強化
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンでプロフェッショナルな監査トレーニングビデオを迅速に制作し、時間を節約し、コンテンツ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRプロフェッショナルとコンプライアンスオフィサー向けに、最近のコンプライアンス更新に焦点を当てた2分間のトレーニングビデオを作成し、規制の重要な変更点を強調します。このビデオは、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストとアクセス可能な字幕を使用して、多様な学習者に対して明確さを確保し、正確さを強調するスクリプト入力からの正確なテキストからビデオへの生成された明確で直接的な声を使用します。
全従業員向けに、一般的な監査プロセスとその重要性を解明し、組織全体の理解を向上させることを目的とした90秒の魅力的なトレーニングビデオを制作します。メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なテンプレートとシーンを利用して複雑なアイデアを説明し、学習を楽しくし、記憶を向上させるために、活気に満ちた、わかりやすいアニメーションと元気な、励みになるオーディオトラックを伴います。
トレーニングマネージャーとL&Dスペシャリスト向けに、LMS統合のための監査トレーニングコンテンツのエクスポートプロセスをシームレスに示す45秒の指導ビデオを設計します。ビジュアルスタイルはスリークで機能的で、画面録画と簡潔なグラフィックスを使用し、正確で技術的な声を使用します。特に、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、コンテンツの準備を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして監査トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオプラットフォームであり、スクリプトからのテキストをリアルなAIアバターと音声生成を用いてビデオに変換することで、監査トレーニングビデオの制作を効率化します。また、字幕を簡単に追加して、トレーニングビデオのアクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenは特定のブランドを使用して企業学習ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をビデオテンプレートやシーンに直接統合することができます。また、アスペクト比のリサイズや包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、企業学習コンテンツを完全にカスタマイズできます。
HeyGenは従業員トレーニングコンテンツの配信にどのような技術的統合を提供しますか？
HeyGenはシームレスなLMS統合とSCORMエクスポートをサポートしており、既存の企業学習システム内で従業員トレーニングビデオを効率的に配信できます。さらに、プラットフォームは多言語ビデオプレーヤーと字幕を提供し、トレーニングのグローバルなリーチを拡大します。
HeyGenは安全で包括的なビデオ編集機能を提供しますか？
HeyGenは、テキストベースの編集やトランスクリプションエディターツールなどの高度な機能を備えた直感的なAIビデオエディターを提供します。プラットフォームは、SOC 2およびGDPR準拠を含む強力なセキュリティ対策を備えており、すべてのビデオコンテンツのデータ所有権と保護を確保します。